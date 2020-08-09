美國加利福尼亞州是有死刑的，香港則沒有。假設一個來自加州的美國人在香港干犯謀殺罪，殺害了幾個老弱婦孺，行為如同禽獸，惹來群情洶湧。然則，香港法院是否可以一怒之下，將其判處槍決？判處理由嘛，就是加州有死刑，犯人既然來自加州，咱們便「以其地之法，還治其民之身」。這樣做，請問行嗎？

當然不行，法律之所以可貴，就是有其長久與神聖的價值，不會因人而異，更不會因執法者一時的喜惡而有別。奈何一向口宣平等、公義，動輒批評他人破壞法制的美利堅國，自己卻老是亂搬龍門、雙重標準，一手將其法治的招牌砸毀。

中國公司字節跳動開發的應用程式TikTok在美國風行，下載量稱冠。字節跳動在美國推出產品時，依足當地法例，一直以來也規行矩步，從沒有證據顯示該公司有任何不當行為。但近日白宮突然變臉，宣布TikTok屬非法經營，要麼馬上結業，要麼售予美資公司，售後美國政府還想從中收取巨額佣金。

美國政府的霸凌行徑，惹起不少當地人反感，就連微軟創辦人蓋茨也說，如果TikTok的經營模式不合法，何以當初又會准許其推出？

反倒部分香港「黃絲」走去充當白宮發言人，辯稱既然中國可以禁用許多外國應用程式，美國當然也可以。哼哼！持此論者，恐怕就連最基本的邏輯思維也不懂。

不同國家有不同法律，從來不是問題，但法規貴乎有恒，不能因人因事而異。美國市場宣稱開放，你就得保持其開放，不能夠待客人入去後，便突然關門，然後控告他非法闖進。情形就如一個加州人入境香港時，香港沒有死刑，你就不能在他犯下謀殺案後，忽然將他槍斃。邏輯的道理其實很簡單，只是這個年頭，愈來愈多人不愛講道理。