「想如何為人，便如何做；要怎樣收穫，先怎樣栽。」這是當年以「胡適語錄」寫成的一副輓聯，老朽印象殊深，因其道出做人處事的基本原則。忽然想起此聯，皆因特區政府在防疫抗疫上屢失方寸，人道是「居安思危」，無能政府卻是「臨危亂出招」，招數雖多，卻因錯過時機，變得連連虛發，事倍功半，浪費資源！

本港第三波疫情來得兇險，隱形傳播鏈不但一直存在，而且似再加長，群組爆完一組又一組，疫區也一直在添加，街市如今又成為播疫焦點，全港幾十個街市一下子都變得很不安全，主婦買餸一步一驚心。當局早前為較高風險群組共十三萬七千人進行病毒檢測，陽性個案佔五十四人，即大約每二千五百人就有一人確診，而且涉及各行各業。由此推論，全港七百五十萬人嘅社區中，減去約佔一半嘅低風險患者，則可能存在一千五百名隱性患者！

阿哥，依家出街的確好危險！政府抗疫無能，靠害市民，一字記之曰：慢！兩字記之曰：遲鈍！疫情爆到七彩，連澳門、廣東都當香港係鬼，收緊港人入境安排，須持二十四小時內嘅無染疫證明方可入境，入境後仲要接受十四天強制隔離檢疫！「他來自香港」已變成一道靈符：係人都怕咗你！鬼見到都要退避三舍！作為港人，我好自卑！

依家才推出全民檢測，一拖半年，當初傳染病專家嘅意見當耳邊風，如今亡羊補牢，已錯過抗疫黃金時間，何況做啲唔做啲，拖泥帶水，張弛無道，徒令市民眼花繚亂，全民檢測又唔係強制性，又冇居家令等配合，唔好話啲逢中必反嘅黃絲唔buy，「想做便可以做」，換言之「唔想做亦可以唔做」，老朽年紀大都無謂嘥兩程的士錢去做檢測，何況的士司機係高危一族，出去多此一測，容乜易惹疫上身，都係泡壺好茶，在家上東網，睇吓原汁原味又一毛錢也不必花嘅《東方日報》好過咯！