香港遭受第三波疫情重創，確診人數已超過四千，近日單日確診人數雖已下降至雙位數，但廣東省政府及澳門政府仍相繼收緊港人往來的限制，當中廣東省政府更推出「不可能的過關要求」，即本月七日早上十時起，香港人經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東，須持有二十四小時內的無染疫證明。措施一出，即時令還維持通關的深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸成了拍蚊子館，中港往來近乎斷絕！

不是香港人沒有到內地的需要，而是實在沒辦法提交二十四小時內無染疫證明，即使有人勉強做到，亦要付出天價的檢測費，而且是凌晨排隊、清晨檢驗、夜晚取證明直赴邊關那種。對於廣東省衞生當局的要求，港人除了無奈，還有不滿，甚至是憤怒。

內地各省市將防控新冠肺炎病毒列為首要工作，嚴防嚴控之外，官員小則遭訓斥，大則丟烏紗帽，因此，港深邊境祭出了嚴厲的防控措施，深圳及珠海市政府更恍如視港人如蛇蠍。

廣東省限制港人通關令跨境司機大受影響，他們是中港貨品尤其是民生供需品往來的唯一窗口，七百多萬香港人依賴他們解決日常供應，但廣東省政府近日對跨境司機一再「加料」，從七日檢測證明收緊到三日，再到貨櫃車需安裝衞星定位系統，香港司機到深圳後限八小時內離境，每一種措施都成為中港貨運的緊箍咒，令香港民生供應不穩定。

香港正值疫情爆發，本來沒有資格置喙廣東省政府的小心翼翼，但若兩地防疫措施不以民為本，缺乏可行性也是大問題，現在一般港人返內地必須接受十四天強制隔離檢查，這已是防疫的最高天條，再將檢測證明收緊至二十四小時內，港人根本無法即驗即成行。

粵港兩地本就唇齒相依，既有跨境家庭的需要，亦有前店後廠的配套，兩地的通關辦法實在宜鬆不宜緊。