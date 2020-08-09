當遇到危難時，別人伸出援手，正常的反應該是感謝，但偏偏香港的攬炒派，面對如斯困難的疫境，卻鼓吹拒絕中央支援，到處危言聳聽，唯恐天下不亂。反之，建制派團體作為社會支援本地抗疫的前線團體，眼見內地成功緩解新冠肺炎疫情的經驗，早在一個多月前就要求中央馳援香港。而中央很快就答應有關要求，派出專家小組和支援人員，除了協助建立方艙醫院，更積極協助政府推行全民免費核酸檢測，務求全方位加強防控工作。

正當市民見到曙光，攬炒派卻站在市民健康的對立面，打着「香港自己搞得掂」口號，號召一干人馬旋風式去到大埔工業邨的檢測中心示威，又到專家小組下榻的酒店抗議。他們無視疫情的嚴重性，更甚者還編造謠言說甚麼「DNA送中」，一時又質疑內地醫護的專業資格。或許在這些無良政棍的眼中，炒作反中仇中比市民的健康更重要。話說回來，香港真的自己搞得掂嗎？

新冠肺炎疫情持續肆虐香港，本地確診病例逾四千宗，新增個案早前曾連續十多天過百宗。現階段抗疫其中一個困難，就是沒有病徵的潛伏患者在社區造成傳染，由於本地的檢測能力嚴重不足，以致未能及早識別、隔離和治療。香港公營連同私營的檢測能力，大約每天只有一萬多，初期確診個案不多時，受影響的大廈很快就可安排居民檢測；後來個案大增，檢測遠遠追不上需求，一些大廈接連出現多名確診者，當局未能第一時間向居民「派樽」安排檢測，市民終日活在病毒感染的惶恐和風險中。而私人檢測則費用高昂，每每超出多數市民負擔能力。另一方面，醫院床位不足，一些輕症患者只能暫時家居隔離以等候接受治療，也因為這些患者遲遲未能被安排入院，亦造成很大的社區傳播風險。因此，盡快建立方艙醫院，以及安排足夠的醫護人手，實在是刻不容緩。

攬炒派提出的指控，所謂「DNA送中」 簡直是個反智笑話。不說成本和技術，香港人與內地人屬同一族群，根本沒有特別的研究價值，難道攬炒派相信「黃絲手足」的DNA異於常人嗎？說陰謀論也要來得有點水平。至於所謂的專業資格問題，從世界各地經驗來說，筆者從未聽過有人質疑人道支援醫療人員的專業和能力。就算從法律上來說，若事態發展更嚴重的話，政府也可考慮援引香港法例第599章《預防及控制疾病條例》第八條，公共衞生緊急事態規例（3）d款「委任任何人以醫療及衞生專業人員身份行事……當作根據任何成文法則註冊」，以便內地醫護在緊急情況下提供臨床醫療服務。

雖然在國安法下，攬炒派已不敢明目張膽提出港獨主張，但港獨思維仍然陰魂不散，但凡涉及內地、中央的事，例如抗疫馳援，他們也要用盡一切手法妖魔化，務求在香港和內地之間築起一道虛擬的高牆，自己則扮作雞蛋，借助散播謠言來製造恐慌，令兩地同胞隔絕交流和合作，攬炒派就此才可以繼續公演反中仇中的老劇本，獲取他們的政治紅利。愛香港的市民大眾，不得不防範此等蠱惑心計。