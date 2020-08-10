正論：疫禍迭起不言悔　滅鼠依舊是敷衍

「看見棺材也不流淚」向來是港府施政特色，食環署更是當中的佼佼者。繼本報揭發該署為多個爆疫街市進行深層清潔消毒，一樣穢物遍地、鼠蹤處處後，食肆林立的地區一樣被投訴鼠患嚴重，證明即使疫魔壓境，死得人多，該署搞衞生仍然敷衍塞責、得過且過。

香港是全球第一宗大鼠戊肝爆發之地，感染人數至今達十一人，屬全球之冠，現在更逢新冠肺炎第三波疫情持續失控，昨日新增確診個案達七十二宗，比前日有所回升，反映疫情仍然反覆。本報早就警告，若港府繼續任由大街小巷藏污納垢，不徹底搞好衞生杜絕鼠患，一旦雙疫拍門甚至變種，後果肯定不堪設想。

很可惜，言者諄諄，聽者藐藐。眾所周知，紅磡及土瓜灣街市出現大量確診群組，食環署煞有介事關閉兩個街市三日進行深層清潔消毒，惟重開首日，即被本報拍到老鼠群起出沒，街市遍地內臟及污水的駭人場面；至於其他同樣有染疫個案的街市也是一樣，入夜後老鼠竄出開餐，旁若無人，足見街市老鼠長期存在，已到了見人也不驚的程度。

詎料一波未平一波又起，本報再收到市民投訴，指有食街之稱的筲箕灣東大街不時有手掌般大的老鼠聯群結隊搵食，擔心食肆堂食人多聚集，附近又多民居，一旦爆發疫情將一發不可收拾。事實上，本港鼠患無日無之、無區無之，別說街市或食肆是重災區，公屋又好，垃圾站也罷，以至大型商場、消防及救護學院、啟德郵輪碼頭等等，莫不老鼠為患，所謂的國際金融中心金玉其外、敗絮其中，由此可見一斑。

本報追查下去，發現香港之所以淪落至此，與食環署滅鼠不力、不得其法脫不了干係。特別是食環署放置鼠餌位置不當，而且為防濕水發霉而用膠袋密封鼠餌，膠袋隔絕鼠餌氣味，斬腳趾避沙蟲，試問老鼠怎麼可能上當？何況香港到處食肆，「美食」隨處可見，食環署數十年如一日用「無味」鼠餌捕鼠，自然是老鼠也不落疊。

當然，食環署不是沒有試過用新方法滅鼠，可惜又是無功而還。例如前年引入每部二千多元的新式氣壓滅鼠器，最終一隻老鼠也捉不到，原因是有關滅鼠器只適合外國使用，香港環境跟西方國家大異，食環署卻一味頭腦發熱倉卒引入，得物無所用又何足為奇。這就難怪，上個財政年度動用兩億元滅鼠四萬四千多隻，平均滅一隻老鼠花費逾四千元，貴絕全球，鼠患指數和投訴卻不跌反升矣。

說到底，問題在下面，根子在上面。食環署將滅鼠工作外判，連帶監管責任也一併外判，外判商即使沒有做出成績一樣照收錢，員工蛇王蔚然成風，以這種敷衍態度滅鼠，根本不可能有解決鼠患的一天。食環署不是不知問題因由，只是一直拒絕正視，抱着多一事不如少一事的作風胡混度日，結果將整個香港的衞生和人命也賠上。

見微知著，整個港府皆充斥冇心冇肺冇靈魂的廢官，一場疫症來襲即原形畢露，寧不哀哉！