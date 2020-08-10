功夫茶：踎監隊啤歎紅酒　撥亂反正係時候

文變染乎世情，興廢繫乎時序。文學會隨着政治興衰而發生變化，其實時運交移，制度亦然！香港已經回歸廿三年，照道理，唔少殖民地留下嘅「規矩」都應該冇得留低，可惜事與願違！各位街坊有冇諗過，原來踎監都可以歎紅酒隊啤酒咁疏肝呢？

堅㗎！原來根據香港《監獄規則》，每名候審囚犯每日仍然可以收受或購買不超過一品脫，即接近兩罐嘅啤酒或蘋果酒，或不超過半品脫嘅葡萄酒；坐監仲可以嗒番杯，香港果然幾好都有！有關政策被指係殖民地產物，已有百多年歷史，鬼佬無酒不歡，隊啤如飲水！有論者指出，此乃當年為獄中候審外國人度身訂造，好應該「法與時變」，撥亂反正啦！

懲教署近日決定取消有關規則，只容許候審在囚人士收受或購買不含酒精嘅啤酒、蘋果酒及葡萄酒。呢個決定英明，不但去除殖民地留下嘅荒誕規則，更杜絕醉酒鬧事，以免上演真實版《監獄風雲》！

據懲教署指出，由去年至上周五，荔枝角收押所共有四十四名還押在囚人士因醉酒鬧事而被管方紀律檢控，包括醉後大叫、互片、自殘，甚至挑釁辱罵職員等，仲有多人於酒後參與集體違紀行為添。可見飲酒累事，日常生活都大把實例：醉娃被姦，醉駕撞死人，飲酒累人，影響一生！為保安理由，懲教署為拆除此計時炸彈，決定從根源着手，全面禁止含酒精嘅飲品。

嗱，呢個決定遲係遲啲，但總好過唔做，萬一爆大鑊至亡羊補牢就無謂。正如古人話齋：良醫者，常治無病之病，故無病。在禍患未顯露及時整治，社會才能安樂無患。再講啊，有情報顯示，不法分子為招攬在囚人士，利用酒類「收買人心」，誘使其加入對抗署方嘅行動。換言之，上述規則造成黑勢力以酒精收買人心嘅漏洞，今絕之，百利而無一害也。

當然啦，香港啲囚犯縱慣咗咁耐，坐監都要爭取留長頭髮又有，唔滿意膳食投書國際引關注都有！今趟唔畀飲酒，仲唔作反咩？署方話已密切監察情況發展，區域應急隊亦已進駐院所內準備，希望有驚無險啦！

話時話，坐監歎紅酒隊啤酒，呢條殖民地時期留下嘅陋規，英國自己都一早廢咗，好多國家嘅囚犯都一律禁酒，香港依家先執正嚟做，想話呢個政府唔戀殖都冇人信！難怪回歸咁多年，成日畀人鬧只係換咗面旗，人心至今未回歸！咁又珍珠冇咁真噃，《港區國安法》都正式實施啦，冇靈魂政府至今仍容許各大紀律部隊使用英式步操，如此豈不是縱容公僕戀殖，變成「雙重效忠」？

唔該啦，應執正就咪怠政，唔好樣樣求求其其，否則香港好難實現真正回歸！