世界視線：官員內訌起爭端　華府決策難捉摸

美國政府以「國家安全受到威脅」為由，封殺抖音海外版TikTok應用程式，但據當地傳媒報道，中情局對TikTok的安全評估結果顯示，中國政府有可能攔截用戶數據或利用TikTok入侵手機，但目前沒有證據顯示已這樣做，又認為TikTok的威脅較華為低。

另一方面，有消息指TikTok最快將於當地時間明天提起訴訟，指美國總統簽署的行政命令違憲，且完全沒有給予TikTok回應的機會，而且所謂「國家安全理由」根本是子虛烏有。

儘管中情局的評估結果似乎支持了TikTok的說法，但該公司以「法律維權」的手段解決政治問題，卻幾乎肯定「此路不通」。據曾在司法部國家安全部門工作的律師透露，華府以國家安全為由，在中國企業併購美國企業的交易完成後下達禁令，最少有三宗案例。該律師指出，美國海外投資委員會以「國家安全」之名向總統提出的建議，不受司法評估影響。

還是那句話，封殺TikTok是美國鬥倒中國的其中一個環節，即使前者在美國如何規行矩步，也很難避免遭到「殺身之禍」。令外界頗為錯愕的倒是，華府在決策上出現反覆，一時是全面封殺TikTok，一時是要求TikTok必須售予美國企業，且要求從中取得「回扣」。據媒體報道，被視為「鴿派」的財長姆紐欽和「鷹派」的白宮貿易顧問納瓦羅，在特朗普面前發生激烈辯論，姆紐欽一派主張美企併購TikTok，納瓦羅則以Bing是極少數仍可在中國營運的搜索引擎，加上北京當局監控Skype為由，主張徹底封殺。據聞微軟高層透過姆紐欽游說特朗普對併購TikTok交易「開綠燈」，不知這是否財政部收取「回扣」的根據。

不管怎麼說，華府在TikTok事件中，不僅打擊中國不擇手段，連本地企業也被玩得團團轉，而這正是這幾年來華府行事作風的縮影。美國一邊宣布退出世衞組織，另一方面意欲主導該組織改革的話語權，引發德國和法國不滿，退出相關談判，乃是最新鮮的例子。