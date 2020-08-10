神州觀察：化工生產事故頻　嚴懲方能吸教訓

黎巴嫩貝魯特港口的化學品倉庫日前發生巨爆，導致至少一百五十多人死亡，逾五千人受傷，內地當局隨即表示要吸取教訓，決定以港口、碼頭、物流倉庫、化工園區為重點排查對象，對全國危險化學品儲存安全作專項檢查整治。其實這樣的教訓哪需從別國吸取，自家就有一大把，端看能否真正吸取教訓。

正如當局表示，會藉貝魯特今次大爆炸的「契機」檢視二○一五年天津港巨爆後的整改措施執行情況；問題是，若沒有今次「契機」，當局是否還會想着「檢視」一下？對於危化品領域的安監工作，當局是繼續搞突擊檢查，還是會想辦法將之常態化，於平時落實到位？可以見到，是黎巴嫩政府對危化品儲存等工業安全生產環節的長期監管不力，導致了今次巨爆發生，大量硝酸銨存放在涉事倉庫六年竟無任何安全措施，類似的荒唐之舉和安全隱患在內地又有多少？

再如造成七十多人死亡、六百多人受傷的江蘇響水天嘉宜化工廠爆炸，事故發生至今已近年半，當局近日終於對所涉連串刑事案件進行開庭審理，案中列出五十多名被告人，包括十多名國家機關公職人員，分別被控受賄及玩忽職守等罪；而企業相關涉案人等亦分別被以非法儲存危險物質、行賄、污染環境等罪名起訴。只是罪名再多，最終恐怕也不會有人掉腦袋，須知天津港那次爆炸死了一百六十多人，涉事企業負責人也只是判死緩；至於涉案官員、公職人員亦多判處幾年有期徒刑而已，相關領導幹部更以黨紀、政紀處分為主，震懾效力明顯不足。

另外，響水天嘉宜化工廠爆炸案還揭發多間環評機構偽造文書、弄虛作假，為涉事企業通過審查驗收的重大失實罪行，有的甚至連工廠都沒去過，照樣可以開具檢驗合格證明，以致天嘉宜的庫區內長期違法儲存大量硝化廢料，再因自燃引發爆炸。然而，當局除了吊銷相關機構的許可證，就是實施所謂的「頂格處罰」，其中一間最高被罰了二百多萬元，與該次事故遭受的近二十億元損失相比，可謂差天共地，更遑論七十多條人命？誰又知道這些環評機構平時得了企業多少好處，除名之後會否換個名字再來過？

因此，內地各類安全生產事故總是沒完沒了，根本沒有哪家企業真正害怕過，各級領導幹部、職能監管部門亦不會覺得出事後需要擔多大責任，從而失去了對行業監管的動力，導致化工企業可以更加肆無忌憚地違規生產。是故天津港爆炸之後照樣有天嘉宜化工廠爆炸，甚至因此展開行業大檢查的同時，各地化工廠爆炸仍可接二連三地出現，如同形成惡性循環，無非都是平日輕罰輕縱所致。