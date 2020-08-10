香港現時最大的攬炒，是把新冠肺炎疫情拖延下去，拖垮香港的發展。疫症使經濟停頓，人民生活出現困難，政府要為社會解困，便需支出龐大的公帑津貼企業與市民。

香港政府積累了巨大的財政儲備，有能力去資助社會與經濟，但是儲備有限，港人自家的儲蓄亦有限，政府的資助只是提供最低的生活保障，不足以維持原來的生活。而企業得到的資助更少，難以支撐運作，企業倒閉則失業暴增，失業暴增則是香港人收入大減，需要政府援助的更多。於是，疫症曠日持久，政府與港人的儲備、儲蓄都會有時而盡。盡的話，不僅百年積累一朝散，七百多萬港人今後的生活錢從何來？香港可以怎樣發展呢？

新冠肺炎疫情對經濟的打擊大於市場因素的經濟危機，因為封城鎖市是斷崖式的停頓。若時間一久，生產鏈與經濟各個環節的連接斷裂，不易恢復，也有季節性因素與外在供需關係更替帶來的不易恢復原因。倘若疫情持久不退，即使如美國那樣冒險復開經濟，卻是把疫情更長時間拖延下去，恢復開工不能全面也難以維持，到頭來，疫情失控，還是要封城鎖市，經濟停頓。勉強復工的結果是得不償失，損失更大。

對付疫情，當然可以張弛有道，但不是為討好各方利益，僥倖放寬。在沒有疫苗和特效藥底下，防治疫症只能用隔離來封截病毒的傳播，別無他策。封截面對着隱形帶毒者，只能嚴不能寬，要肯犧牲當前的一些利益，務求對病毒絕對堵截，長痛不如短痛。

若果香港是孤立無援，港人面對疫情，在努力防治之餘只能認命。但香港是中國的一部分，內地防治成功，又有餘力，為甚麼香港不求援？為了荒謬的政治偏執而使眾多弱勢港人染病受苦病死，以及疫情拖延破壞經濟，香港的政府與政治難辭其咎。

而現在中央出手援助，香港一些人還在找出種種無理方法藉口來阻撓，不顧大眾安全，也不顧香港經濟及民生受到的威脅，這些人其心可誅！

香港現時最大的政治和經濟重點是抑止新冠肺炎疫情，全民檢測不止一次，確診者立即收容治療，接觸者全部隔離，不容疏漏。中央既已出手，便要全力以赴，設檢測設施、隔離診所、方艙醫院、臨時醫院。特區政府的財力要與中央政府的人力、科技合作，對疫病作殲滅戰。而在治疫前線的後方還需嚴加社區隔離、經濟暫停，務求一戰而勝。既治當前疫情，也要預備應付秋季會來的另一波疫症。

對疫情的拖延，便是最大的攬炒。