美利堅合眾國立國至今二百多年，未經制度變革、未經改朝換代，只身經「一次性歷史」而已。二百多年來老美由弱而強，而稱霸世界，這使它以為自己的制度、意識形態、價值觀、社會發展、霸權橫行乃全世界第一，可以永遠強盛。你跟它談歷史變遷，談天道循環，談盛極而衰，談事物走向反面，談眼見他起高樓、宴賓客、樓塌了，談勢不可去盡、力不可使絕，談千古沒有不滅的帝業……它是不會理你的，事實上它也不懂、不信，所謂「夏蟲不可語冰」是也。

老美短短二百多年建立的霸業，「一次性歷史」中的驕橫自大，使它很看不起經歷「多次性歷史」的國家，看不起「從頭收拾舊山河」的國家。老美不僅欠缺歷史感、滄桑感，而且漠視歷史規律，它要用自己的制度、價值觀和霸權「終結人類社會發展的歷史」，由老美橫行天下。

過去二百多年，老美總的來講是發展順利，也打過不少硬仗。二十一世紀之前，它最主要的敵手和競爭對象是歐洲和莫斯科，二戰後奪得霸主地位。不過它也遇到了「硬茬兒」——蘇聯和中國。這兩個國家都是經歷過「多次性歷史」的國家，都是社會主義國家，和老美的資本主義天然對立，蘇聯一度成為可以和老美比肩的「超級大國」，中國經過四十年改革開放，也已攀上世界經濟第二強國。然而，蘇聯在治國理政上犯下「顛覆性的錯誤」，在老美經濟壓力、軍備壓力和意識形態滲透蠱惑下迷失方向而崩潰。過往，老美取得霸權，打敗對手都是靠軍力、靠打仗，然而對蘇聯未用一槍一彈，因為核武器的出現，使老美再也不可能靠武器的先進、軍力的強大消滅有核武的對手。老美建立世界霸權最重要的基礎動搖了、坍塌了。

這些年中國改革開放的發展證明，只要自己不犯改旗易幟顛覆性的錯誤，發展經濟，善用社會主義的效率優勢，是完全可以走上強國之路的；老美過往的所謂「制度優勢」已經喪失優勢，在喪失制度優勢和制度異化下還要狂推霸權，只會讓老美正在身歷的「一次性歷史」加速終結。