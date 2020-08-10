美國有位國安新聞記者出書爆料，指總統特朗普反覆無常，導致國安顧問不敢就美國與朝鮮半島及伊朗問題，向他提供任何軍事意見，以免真的發動戰爭。這顯然不是無的放矢，也不僅僅是為了多賣幾本書而譁眾取寵，特朗普變幻莫測，行事鹵莽，乃人盡皆知的事實，誰敢隨便提供意見？

中美關係尤其不能隨便。中國畢竟不是北韓和伊朗可以相提並論，萬一美方誤判形勢，後果不堪設想。俄羅斯軍方日前發文警告美國，不論射向俄國的彈道導彈是否搭載核彈頭，俄方一律視為核攻擊並作為核報復的正當理由，越過這條紅線將招致毀滅性的後果。雖然中國沒有俄羅斯的軍事霸氣，但也有自己的紅線，不可能任人攻擊而不還手。所以，別看白宮政客咄咄逼人，其實誰也沒有膽量發動中美大戰。

美國國防部長埃斯珀日前主動和中國國防部長魏鳳和通電話，強調兩軍須保持對話磋商，管控危機，防止誤判，可見老美蠻橫歸蠻橫，始終還是要面對現實。當然，這並不表示雙方不會擦槍走火，特朗普為了挽救選情而不擇手段，任何可能性都不能排除。

人們好奇的是，國安顧問不敢就美國與朝鮮半島及伊朗問題向特朗普提供軍事意見，那麼他們對中美關係是否也如此謹慎？到底提供了甚麼意見？有美國學者說，華府負責研究和制訂對華政策的所謂專家和智囊，其實對中國知之甚少，往往是憑空臆測或道聽途說，加上中國流亡異見分子從旁煽風點火，結果自然離題萬丈。專家智囊以謊言誤導華盛頓，華盛頓再以謊言蒙騙美國民眾乃至國際輿論，就這樣一步步將中美關係推入深淵。說來實在諷刺，美國號稱民主典範，以擁有完善制度自詡，其實整個國家已被一班鷹派政客騎劫，與民主背道而馳。正如魯迅所說，一天一天的滿足，即一天一天的墮落，卻又覺得日見其光榮。