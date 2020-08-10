年輕人是社會未來主人翁，要看看一個地方有沒有前途，最重要是看他們青少年的質素。要了解年輕人的心態，最簡單就是去最熱門的網絡論壇，看他們的留言及反應。雖然大部分都是鍵盤戰士，敢說不敢做，譁眾取寵，然而樂極忘形說溜了嘴的，都是心底話，收也收不回。

為甚麼我們覺得香港是在衰亡中呢？的而且確政府無能是抵鬧，把香港弄至今時今日的田地，可是年輕人鬧就鬧得狠，自己有沒有看看自己是甚麼樣子。這個城市的言論自由被濫用，不知從何時開始，網絡上幸災樂禍的風氣盛行，見到死人冧樓更特別興奮，高官的兒子跳樓死，他們取笑應有此報，內地巨大災難死得人多，中國在國際上有甚麼失利的事情，網民都會大書特書發貼慶祝，甚至大唱特唱那首「喜氣洋洋」，這是反映甚麼心態呢？簡單一句就是泯滅人性。

這種扭曲病態的思維，放眼全世界，都找不到任何一個地方的網民，會公然希望自己國家遭逢災難。時政流弊可以批評，但不是詛咒。香港網絡上，仇視國家、歧視同胞的言論會獲得鼓掌，支持中華民族會被扣帽子是網絡打手，總之只許仇國，不許愛國，否則會被排擠及欺凌。

最近這些網絡酸民又大舉出動了，論壇上十個有八個題目都是討論美國列出名單制裁十一個中港官員，各式各樣言論尖酸刻薄，如果不是用中文寫，大家還以為是身在美國，一群美國人發貼為華府助威。整件事對他們有甚麼好處？有甚麼值得高興？是派錢人人有份？剛好相反，美國接二連三出招，對本地經濟前景都帶來不明朗因素，香港已經百業蕭條，搵食艱難，這些網民難道不用工作？相信很多是乳臭未乾，起居飲食都是依賴父母，不愁開飯，啃老族才會有心情在網絡浪費時間。有這樣的人民，就知這地方在行衰運。