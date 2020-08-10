美國政府宣布制裁與香港事務有關的十一名北京及香港官員，包括香港的林鄭月娥、鄭若驊、李家超、曾國衞、國安委秘書長陳國基、前現任警務處處長盧偉聰和鄧炳強，以及相關內地官員。制裁的具體細則沒有特別之處，不外包括凍結資產、禁止進入美國。

被制裁官員的官階其實不算太高，只限於與訂立《港區國安法》及直接執行有關的官員。香港方面，最高級別是特首林鄭月娥及律政司司長鄭若驊，明顯制裁是針對《港區國安法》而作。制裁的內容也不實際，只要有關官員沒有資產在美國，也沒有計劃去美國旅遊，可說完全沒有影響。

至於內地官員有財產在美國，或者計劃去旅行者，相信不大可能，這幾年中美關係風頭火勢，高官如果聰明一點，總會先做好準備，所以我看對他們影響不大。特區政府的官員呢，特首已一早聲明沒有美國資產，以及沒有旅遊計劃。倒是鄭若驊可能有點麻煩，她丈夫的工程業務可能涉及國際性，免不了有美國客戶來往，要逐一清楚列明並與鄭若驊劃清界線會很繁複。其他特區官員的情況，我們旁人並不清楚，按常理，他們在接受特區政府任命前，也會先衡量個人情況，避免招致巨大損失。

反而值得想想，美國特朗普政府在推出制裁時有何想法，要達致甚麼效果？總不成出此大動作，目的只是虛晃一招，然後草草收場。

美國這次的制裁，最明顯目的是告訴國民，美國與中國的矛盾和衝突加劇，將加強在各方面與中國的對抗。這次提升雙方互相對抗的層次，應不會低於關閉休斯敦中國總領事館、抵制封殺華為、TikTok及其他中國高科技硬件軟件公司。

對於美國制裁香港這種部署，中國打算怎樣回應，也要煞費思量。中國肯定是把問題放到整體中美關係這局棋來應對，看作是特朗普政府在大選前民意調查結果失利後，再一次打中國牌意圖翻盤。美方既然出手，中方不得不回應，這應該不是香港特區政府的權力範圍，權力應該在北京。如何找到合適環節回應一招，令對方有所感覺，但又不至於失控，相信亦非易事。中方現今的策略，只能是不卑不亢，見招拆招，等候美國大選分出勝負，再徹底調整中美關係。

看香港一些反對派網民就美國制裁香港齊齊歡呼，認為美國救星即將到來，解救他們脫出《港區國安法》的掣肘，完全是忽略了美國制裁的目的，只見樹木，不見森林，對中美衝突的大局毫無認識，最後只會淪為對方一隻棋子，遲早會被棄掉。