美國開口民主閉口人權，掄起大棒制裁中港十一名官員毫不令人意外，惟言必稱民主人權的山姆大叔，卻在是次制裁上向全球公開該十一人的個人私隱，包括林鄭月娥的身份證號碼、住址等，這樣做難道不是侵犯人權？總之，中國做甚麼都是無人權，美國做甚麼都符合仁義道德，這就是美式普世價值了。

當然，美式雙重標準、龍門亂搬已非今日的事，去年香港爆發反修例黑暴，美國日日鼓與呼，眾議院議長佩洛西更將打砸搶燒形容為「一道美麗的風景線」；然而，黑人佛洛伊德遭美國白人警員跪殺引發騷亂，卻不見這班人讚揚為「美麗風景線」，特朗普更是暴跳如雷，一度威脅出動軍隊平亂。更有甚者，波特蘭等地至今仍是每晚示威衝突不斷，但鮮少美國主流媒體報道，網上所見皆是示威者自行直播，這算不算變相封鎖新聞消息，還用問嗎？

再說地球的另一端。黎巴嫩首都貝魯特大爆炸，美國當然不放過攙一腳的機會。當地日前爆發大規模反政府示威，美國駐黎巴嫩大使館忙不迭在推特發文聲援，「支持示威者和平抗議的權利」云云。這一幕好生熟悉，去年黑暴港人已見識過；更遠一點，中東一連串的顏色革命，美國放在前台煽風點火的手段，不也是支持示威者和平抗議的權利嗎？

美國為了維護一己霸權，往往將民主政制吹得神乎其神，彷彿全世界只有一套標準可循，舉凡不遵從美國標準的皆是邪惡，必要除之而後快。過去的美國總統還會搬出諸多漂亮理由作為掩飾，直到特朗普上台，連那一層包裝紙也不要，撕破臉皮橫行霸道。所謂的制裁中港官員固然如此，封殺中興、華為以及TikTok更是如此，尤其是對付TikTok的手段迹近強盜所為，和明搶沒有兩樣。最可悲的是，至今還有香港人對美國奉若神明，還當美國為正義，真是夫復何言！