在特朗普管治下的美國猶如黑幫，到處欺凌，近日則欺到香港頭上。白宮以引入《港區國安法》會削弱香港公民權利為由，宣布制裁十一名中港官員，凍結他們在美國的資產，今後不准美國公司替他們服務。

山姆大叔祭出明槍之餘，又放出暗箭，在網站中竟然公開了十一人的身份證和護照號碼，更列出各人住址。不過，堂堂美利堅國，卻連特首林鄭月娥的住址也弄錯，則未免太惹人笑話了。

特朗普的行徑雖然有點像黑幫頭子，但有形無實，德不配位，如果他落戶香港，嘗試去管理油尖旺區的地下組織，我包準三天之內便要下台。所謂「盜亦有道」，黑社會也有基本的道義和禮數，以特朗普的為人，很難配得上「大佬」之位。然而，一個在香港就連當黑幫大佬也不夠格的人，卻不必擔心失業，大可到美國參選總統，而且已有成功先例。嘿嘿！這個年代，你說諷刺不諷刺。

做大佬自有大佬的原則與風範，黑幫之間打架不是不會撩陰，打輸了為求發洩，不是不會將對方的私隱四處宣揚。但那大多是小嘍囉所為，能夠當上大頭目的，好些下三濫手段便不屑為之。

以往的西方世界之所以讓人嚮往，表面上是因為法治良好，骨子裏卻不止如此。法律是表，道德是裏，西方的法制好，本來是緣於他們更崇尚道德，更尊重人性。如今卻不然，世界第一民主大國交到特朗普手上，不停將道德底線抹去重畫，新畫一次，就比上一次的起點更低。一旦失卻真與善，西方文明便不再可貴。

北韓和伊朗是美利堅口中的流氓國家，兩國對特朗普也是深惡痛絕。但朝、伊兩國也能緊守道德原則，沒有搜集特朗普兒孫的私隱，然後在網上廣傳。兩相比較，誰更像小流氓，豈不彰彰明甚？