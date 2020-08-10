內蒙爆鼠疫，一周奪兩命。老朽看兩岸新聞，個心忽然之間離一離！睇見本港十多個街市出現感染群組，又見鼠患猖獗，香港依家世道衰微，死得人多，碩鼠處處，容乜易大鼠戊肝大爆發，屆時雙疫夾擊，咁就真係寢食難安吖！

內地有「精準扶貧」，要做到「脫真貧，真脫貧」，老朽心想，特區冇靈魂政府都要搞番個「精準滅鼠」，要做到「滅真鼠，真滅鼠」，否則食衞局局長及有關高官，即使唔問責下台，都要大減人工一半！依家紅磡街市及土瓜灣街市停市三日大清洗、深層消毒，日前重開，哎喲我的媽！衞生環境仍然嚇人，恍如冇清洗過，內臟和爛蔬果一地，老鼠蟑螂到處跳舞開派對！沙田街市亦有類似情況，群鼠入夜後出來覓食開餐！

有議員批評食環署面對疫情嚴峻，工作態度仍舊馬虎了事！冰凍三尺，非一日之寒。事實上，食環署街市長久以來管理不善，本報都唔知多少次踢爆有關人員上班時「蛇王」，依家不過係因疫情暴露咗「最醜陋嘅一面」，相信紅磡街市及土瓜灣街市嘅鼠患，只不過係冰山一角，各區街市疫情隨時一觸即發，所謂「深層清潔消毒」，仍然日光日白見到老鼠四圍走，咁食環署可以收檔啦，反正深層清潔消毒，技止此耳，老鼠依然神出鬼沒，食環署嘅存在，豈不是成為笑柄？

講開庸官滅鼠，笑死冇命賠！前年引入新式氣壓滅鼠器，竟然一隻老鼠都捉唔到，令十五部、每部逾二千多元嘅氣壓滅鼠器淪為廢物！老朽相信若改用十五個傳統式鼠籠，每籠起碼都捉到一隻老鼠喇！上個財政年度動用兩億元公帑滅鼠，捉到約四萬四千隻，平均每隻老鼠要花逾四千個大洋！之不過，鼠患投訴宗數及鼠患指數不跌反升，仲創十年新高添，何其諷刺！老鼠猖獗已成迫切問題，政府如不制訂一套「精準滅鼠」方案，未來多疫夾擊，真係唔知點死！