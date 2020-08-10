距離美國大選剩下不到三個月，特朗普借中國拉票的意圖更明顯了，近日不惜撕破自由大國的爛面紗，大搞鐵幕國家才有的淨網行動，對中國企業強取豪奪、封禁攔堵不絕，未來兩個月，特朗普及其白宮團隊的反華行動只會增不會減，因為特氏已把攻擊中國當成民望翻身的唯一救命索。中國的應對尺度不易拿捏，明知捱打卻不能上當，明明有強拳卻不能正面迎戰，只剩拖字訣。

全球近日熱議中國手機應用程式TikTok，焦點不是它如何風靡世界，而是美國強取豪奪了這家公司的美國所有權，特朗普及其白宮團隊祭出國安理由，成功刁難了這家中國公司；最可恥的是，特朗普竟當着全世界的面搜刮美企吞併TikTok的交易好處。自由大國公然上演強盜行為，當真刷新了全世界對美國的認知。

TikTok被奪，中國至今反應溫和而隱忍，民間氣憤有餘，無奈更多。大家都知特朗普要的是中國強力反擊，這樣他才好以抗中大旗手自居，趁機收割被他一手鋪就的反華民意。若中國不上當，特朗普便單手難拍巴掌，可是中國進退不得，國人同樣如骨骾在喉。其實，中國只是近一段時間嘴上反擊減少，但動作卻不少，例如國務院日前推出促進集成電路產業和軟件產業發展的措施，華為亦向美國公司買了晶片設計的專利。

美國真的是贏家嗎？他們拉幫結派對中國發起圍剿，美國國務卿蓬佩奧穿梭歐亞中東，使盡威嚇誘使賤招，可是現在肯拉着美國衫尾祭出反華制華招數的，來來去去也只是「五眼聯盟」國家，外加一個與中國有領土紛爭與軍事衝突的印度。失民心者寡助，真理矣！

說到底，各國與中國都在打同一算盤，等十一月三日的結果。美國若改朝換代，那些終日只會喊「美國優先」、「美國再偉大」的無腦政客，很快便成了歷史渣滓，不值一哂。忍一時，只為了日後的風平浪靜。