中美關係跌至谷底之際，中方態度卻發生微妙變化。外交領域兩位主要操盤手，國務委員兼外交部長王毅、政治局委員兼中央外辦主任楊潔篪相繼作了長篇表態，對美方的態度有所緩和，表示準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁，願隨時重啟各層級各領域對話，任何問題都可以談。

此前，北京大搞戰狼外交。鷹派媒體及學者煽動民粹，逞口舌之勇，揚言玉石俱焚、同歸於盡，甚至大肆渲染核反擊。與貿易戰、驅逐記者類似，中方秉持「對等反制」原則，與美方相互關閉了對方的一個總領事館。這開創了兩國建交以來從未有過的惡劣先例。

外交鬥爭講求有理、有利、有節。諸如關閉總領事館，中方屬於被動，固然是有理，但此舉是否有利、有節，卻值得商榷。在此之後，美方絲毫沒有停步的意思，反而變本加厲。中方要想奉陪到底、對等反制，問題在於是否有足夠的奉陪籌碼？貿易戰美方加徵關稅，中方也想對等，但做不到，因為雙邊貿易不平衡，中方沒有足夠的美國進口產品可加徵關稅。

今次亦然。特朗普悍然宣布封殺TikTok和微信，中方又如何對等反制呢？多年來，中國奉行互聯網築牆的嚴密管控政策，早已將臉書、推特、谷歌拒之門外，如今哪有底牌來反制呢？

互聯網築牆這種事，只可韜光養晦、悶聲發大財，但北京非要一再吹噓為互聯網治理貢獻智慧方案。在美方此次封殺TikTok和微信後，又跳腳大罵。己所不欲，勿施於人。從道義上說，中國理虧在先，先封殺了美方的產品嘛！國際上也無人支持，因為本質上，其他國家（例如印度）都是築牆政策的受害者。別人的APP進不了中國，中國的APP卻大行其道？難自圓其說也。

外交是一門妥協的藝術。相對劣勢的一方，適當讓步，在道義上佔據主動權，鬥爭上反而會贏得更大的迴旋餘地。若步步進逼，赤膊上陣，短兵相接，往往自暴其短，力量上既贏不起，面子上又輸不起，結果騎虎難下，進退維谷。美方現在的組合拳如疾風驟雨，中方若一味奉行戰狼思維，以硬碰硬，正中美方下懷，處處被牽着鼻子走。中方現時無論經濟、金融、科技、軍事，與美方對抗，豈非重蹈蘇聯覆轍，其結果也大概率是被拖垮拖殘。

所以，往往「有節」才能「有利」，也才能讓自己處於「有理」的地位，得道多助。相反，中國現時咄咄逼人的強硬姿態，除了戰略自嗨和大國錯覺外，幾乎陷入孤立境地。這種情況下，王毅、楊潔篪表態「以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」，顯得尤為珍貴。

美方不斷宣稱「對話無用論」、「對華接觸政策失敗」，實際上確實反映了美國的挫敗情緒。中方在改革開放方面雷聲大、雨點小，透支了信任與期待，令美方失去了對話的耐心。如今面對僵局，中方表示願重啟對話，光紅口白牙是不行的。沒有點乾貨、硬貨，擔憂「再次上當」的美國，不容易再敞開大門。