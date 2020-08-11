世界視線：中東明珠多劫難　代理戰場無寧日

黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸引發的政治後果正在浮現，民間在社交網站號召下發動大規模反政府示威，甚至有退役軍人率領民眾佔領外交部等政府設施。總理迪亞卜試圖透過提前大選平撫民憤，但該國種種劫難的根源，在於淪為外國勢力發動代理人戰爭的角力場，導致社會民生停頓，人民難有寧日。

自去年下半年以來，黎巴嫩陷入數十年來最嚴重的經濟危機，貨幣持續貶值，新冠肺炎疫情更是雪上加霜。經濟狀況惡化導致社會和政治動盪，失業率達到二成五，幾乎三分之一民眾在貧窮線以下掙扎。上周發生的港口大爆炸，因此引爆了社會積壓的怒火，令現政府陷入倒台危機。

黎巴嫩的狀況本不該如此惡劣，當地不僅歷史悠久，亦是中東文化最開放、市場最自由的國家。貝魯特作為國際貿易聚散之地，包容了各種文化和宗教，曾被譽為「中東的明珠」、「中東的小巴黎」，凸顯曾經享有的自由與繁榮。然而，也正是因為這種多元和開放性，使之遭到外國勢力的滲透，刺激了國內各種敵對的宗教政治力量。

一九七五年，黎巴嫩的基督教和回教派系終於爆發十五年內戰，一九八二年，該國更發生了震驚全球的貝魯特難民營大屠殺。自一九九○年內戰結束後，雖然該國政府試圖在選舉制度、內閣任命等安排上，達致各宗教之間的平衡，以消除社會內部對立，可惜這顆中東明珠並未能擺脫代理人戰場的宿命，尤其是以色列與伊朗的角力，使得該國難以恢復昔日的繁榮。

正因如此，圍繞港口大爆炸，不僅流傳各種陰謀論，黎巴嫩舉國上下亦顯得人心浮動。政府和民間理應集中力量挖掘和救治死傷者之時，卻忙於展開街頭政治鬥爭。即使大爆炸是基於意外，也已衝擊黎國的政治權力平衡，從而促使幕後各方插手。

亂局之下，獲伊朗支持的真主黨，自會嚴防親西方的反政府力量藉機發難，反伊朗的國家亦會力阻真主黨趁亂擴張地盤。黎國政府目前正爭取法國出面調停，否則血腥動亂恐將隨時重演。