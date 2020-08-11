神州觀察：豆腐渣工程不絕　貪污腐敗是主因

據指「豆腐渣工程」一詞最早出自國務院前總理朱鎔基之口，時值「九八抗洪」期間，朱鎔基親赴江西九江視察，卻發現當地防洪大堤不堪一擊，於是有此一罵。此後各地工程建設中頻繁出現的質量安全問題皆以之冠名，且廣見於媒體報端，絡繹不絕的背後，亦反映出無處不在的貪污腐敗問題。

廣東普寧市一條剛完成施工通車的國道線瀝青路面，近日遭民眾揭發部分路面已出現破損，懷疑是豆腐渣工程，遂向市公路局投訴。局方隨後約談了公路承建商和監督方負責人，要求限期完成修補及全面排查路面情況，強調不能偷工減料，監督方亦需嚴格履行檢查手續，不能走過場。

老實說，修橋鋪路這種事都是政府主導，承建商和監督機構都是誰找來的，根本不用問，關鍵得看是怎麼找來的。很顯然，誰將這種黑心承建商、監督方招標過來，誰就應首先負上責任；這就像領導提拔、舉薦官員一樣，後者一旦出了貪腐問題，做領導的至少需負上用人失察之責。民眾更知道，政府招標過程中充斥利益輸送黑幕，不是一方主動行賄，就是一方主動索賄，否則不玩潛規則的話，那麼多工程隊擠破頭競標，憑甚麼最終只輪到他，而不是你？

羊毛出在羊身上，中標承建商當初出了多少錢攬下工程，勢必以偷工減料方式加倍撈回，故而到處出現離奇古怪的豆腐渣工程，並不令人意外。譬如北京有新建的屋苑牆面一撕就甩，湖南農村新建的灌溉水渠、重慶某縣的橋體一捏就碎，河南鄭州的拆遷安置房用手指一篤就穿，不知道的還以為一個個身懷武林絕學大力金剛指或鷹爪功。浙江台州近日更有屋苑住戶連帶整個玻璃窗被颱風吹跌，以致釀出人命，之後涉事樓盤雖被揭出眾多質量問題，及發展商行賄政府官員等腐敗醜聞，惟當局仍以住戶私自改建為由，否認存在建築質量問題，叫人無可奈何。

再就像山東劣質水泥賣予河南某學校建校舍一事，涉事的山東市場監管幹部面對媒體質詢時竟表演起「啞語」，簡直醜態百出。此官不惜當着全國觀眾的面公然出醜，無非是有更重要的黑幕需要掩飾，哪怕犧牲他一個，亦絕不出賣背後的利益集團，這種勇氣和心思若能花在百姓身上，便不會將諸多民生工程搞成害民工程。

總之，只要出了豆腐渣工程，政府有關部門通常都懂得如何推卸責任，或是假裝問責整改，直到民眾精疲力竭，不再糾纏事件。若是敢挺身舉報腐敗，又需面對各種風險，幸運的或會像揭發安全帽質量問題的地盤工人，只是丟了工作而已；不幸的則會像湖南的鄧老師，遭埋屍滅口。