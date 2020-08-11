正論：自古漢奸慘淡收場　天網恢恢正義必彰

時辰到，奸邪妖孽難逃公義審判。壹傳媒黎智英與兩名兒子，以及壹傳媒四名高層總共七人，因為分別涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪名，昨日早上遭警方國安處拘捕，身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被通緝。大批警員繼後持法庭手令搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓，黎智英被鎖上手銬，帶離住所。警方之後亦逮捕了前香港眾志成員周庭、「香港故事」成員李宇軒及前學民思潮成員李宗澤。一日之內總共九男一女涉及違反國安法或其他法例被捕，引來全城熱議。

有市民情不自禁在壹傳媒大樓門外聚集慶祝，涉違禁聚令被發告票也在所不惜，可見黎被捕消息是如何大快人心。黎智英是全港市民的公敵，罪行滔天，罄竹難書。創立壹傳媒誨淫誨盜，敗壞風氣，犯案纍纍，旗下《蘋果日報》長年鼓吹反中亂港，煽動示威上街，以頭版號召香港人寫信予美國總統，公然大搞「一人一信賣香港」。去年爆發反修例示威暴潮，黎智英狂言「為美國而戰」，並曾飛美求見白宮政要，公然做漢奸，一點也不避忌。官媒屢次批判，中央政法委點名指他為「叛國禍港四人幫之首」，鐵證如山，不容抵賴。

中國近代史最著名的漢奸汪精衞，刺殺清攝政王載灃失敗，在投入死牢後，曾豪氣地寫詩明志，其中「慷慨歌燕市，從容作楚囚；引刀成一快，不負少年頭。」這四句成為當時革命最流行的口號，不少熱血青年都受鼓舞加入革命的行列，有誰猜到最後他會賣國求榮，把神州大地推向日本人魔掌？黎智英與汪精衞一樣，都是最擅長巧言令色，欺騙公眾。黎智英曾揚言不怕坐監，以旗下刊物為年輕人洗腦，營造自己民主鬥士的形象，而同樣地經不起時間考驗，最終露出猙獰的真面目。

黎智英禍港多年，卻一直逍遙法外，身為佔中搞手之一，接近六年後佔中九男女刑也判了、監也坐了，黎卻和其他三十八搞手依然未被檢控，就算連黑金秘捐泛民巨款以千萬元計，律政司也決定放生，被質疑為黎的保護傘，坊間直斥「刑不上黎智英」，是否因為黎有外國勢力撐腰，律政司投鼠忌器，結果一直等到今年初黎才因為其他案件被起訴，包括去年起多宗涉及參與及組織非法集結，以及三年前一宗刑恐記者案。

多宗案件纏身，黎智英窮途末路，向法庭申請更改保釋條件，希望可以離開香港，但被拒絕，更被指有潛逃風險。逃跑不成，繼續以社交平台，肉麻露骨不斷向美國表白，乞求對方保護、干預，一副奴才的卑賤樣子。官媒怒斥黎的人生「沒有非賣品」，鼓動年輕人「殉道」、送死，自己一家七口卻持外國護照，直指為這樣的人當「炮灰」實屬不智。把黎智英繩之於法，可以避免青少年受其荼毒，實屬無量功德。

特區政府終於將反中亂港者落案起訴，算是遲來的佳音，正邪不兩立，正義最終必定得以彰顯，若然不報，時辰未到，今年便是黎智英報應之時。他生肖屬鼠，今年十二月便到七十二歲，「神仙難過豬鼠年」，去年是豬年，今年是鼠年，中國爆發了一連串的瘟疫，包括非洲豬瘟、鼠疫及新冠肺炎等疫情。以往鼠年亦頻爆戰爭及天災，如八國聯軍及汶川發生大地震。堪輿學家指特別是肖鼠的人士今年正值犯太歲，頭頭碰着黑，注定官非纏身，甚至連累身邊家人，尤其是生日前後運勢將跌至谷底，恐要面對牢獄之災。而長年虧蝕的壹傳媒，股價屢創新低，反覆波動，賣資產及停辦刊物亦流血不止，預計時日無多，明年初大劫難逃。

自古以來漢奸都沒有好下場，秦檜通番謀害忠臣岳飛，遺臭萬年，他與妻子的銅像長跪西湖岳飛墓前；吳三桂引清兵入關，最後想自己做皇帝，事敗死後四年，康熙仍要將他骸骨分發各省。汪精衞更悲慘，死後葬在南京梅花山的墳墓，被工兵部隊炸開，屍骨被火化成灰四處丟棄，挫骨揚灰，死無葬身之地。和秦檜殊途同歸，汪氏夫婦的銅像亦是跪在陣亡將士碑前，千秋萬世被唾罵。天網恢恢，疏而不漏。涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪行，根據有關法例，一旦罪成，最高可判囚終身。黎智英的下場，可思過半。

物極必反，天理循環。上帝要你滅亡，必先使你瘋狂。當黑暴顏色革命燒到最烈，便是被撲熄之時。黎智英惡貫滿盈，不但要面對審判，亦必定被綁在歷史的恥辱柱上，以儆後人。個別事件不涉及新聞自由，市民毋須小題大作，案件自然有法律程序處理。目前最重要是抗疫之戰，別要分散注意力，應合力盡快殺退疫魔，與牛鬼蛇神一併剷除，香港才能回復昔日光芒。