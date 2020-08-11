功夫茶：公眾投訴要改善　處長龜縮又一年

一年狂燒公帑十億個大洋嘅香港電台，係唯一嘅公營電台，咁多年來，冇履行公家電台宣傳政府政策應有職責，向社會發出正確嘅訊息及發揮正能量。呢！食君之祿，不但冇擔君之憂，反而一味同政府對着幹。

嗱！港台長期違反政治倫理，早激起極大民憤！尋日港台顧問委員會工作小組喺政總召開第二次會議，顧委會主席陳建強會後表示，建議港台日後遇到重大事件及公眾關注嘅投訴，要主動向顧委會交代喎！又建議廣播處長梁家榮要更多面對公眾及傳媒，又指港台嘅投訴機制有很大改善空間。呢啲全都係「阿媽係女人」，無人不知。

陳建強以早前被投訴嘅港台節目《頭條新聞》為例，指港台應該在通訊局介入前知會顧委會，又建議梁家榮要更多面對公眾及傳媒。阿哥，畫公仔都唔使畫出腸咯！講到明就係指摘梁家榮作為廣播處長，處理排山倒海嘅投訴一味龜縮！尤其偏頗嘅仇警、抹黑警察嘅節目，完全偏離《香港電台約章》！難怪被一再投訴。

梁家榮喺輿論壓力下，終於跪低「認衰」，向港台員工發公開信，要求遵守「港台約章」和不能違反「一國」原則。之不過，聽鑼聽聲，聽話聽音，佢將港台引起嘅連串風波歸咎「鍥而不捨深入探討問題」，又話一切「有規有序」！阿哥，有集《左右紅藍綠》，請咗個大學嘅黃師用口亂放屁，將警方形容到比伊斯蘭國更恐怖，咁嘅節目都出到街都叫「有規有序」？難為梁家榮仲要扮委屈，信中引辛棄疾兩句詞：「江頭未是風波惡，別有人間行路難」，頗有為自己臉上貼金之意，講到自己鬼咁委屈畀人冤枉！梁廣播處長既然感到未來路咁難行，又咁多氣難平，其實又何苦等到明年八月合約完先含住咁多「冤屈氣」走人呢？

有議員直斥佢冇認真處理投訴，係掩耳盜鈴，港台變成「無王管」，係佢失職，根本冇資格擔任廣播處長，應立即下台！又有學者斥其將港台變成「獨立王國」，佢就張開「保護傘」任由員工喺「王國」內為所欲為，指局方需對其作出處分！

唉！畀人咁瘀法，稍有恥感及自尊心嘅人，都唔會廢噏甚麼「風波惡、行路難」，應該拍案而起，此處咁多阻滯，老子唔撈啦！若然如此，功夫茶都會和之：大丈夫當如是也！可惜吖，咪畀功夫茶批死，顧委會又係得個「建議」，根本係冇牙老虎，難以監察港台運作！一副「老油條」嘅廣播處長，面對投訴，咪又係扮「委屈」嘅縮頭烏龜！Hea吓又夠鐘收山咯，仲講乜「改善空間」喎！