中美矛盾在美國故意挑釁之下日益惡化，但海內外有愈來愈多的言論要求中國不要誤判形勢、對美國有過激反制，也主張中國不要倣效美國的錯誤行為，以牙還牙。這些言論，其中有好意，害怕中國反制美國會帶來更大的攻擊，相信中國難以抗衡美國；但不少是從美國主導的世界格局出發，認為這樣的制度不能改變，中國要堅持推行美國創立的這些制度。

他們典型的說法是「美國亡我之心沒有，遏我之心不死」，把美國對華的政策定出他們以為的底線。不亡我便不是生死之戰，而只是遏制中國的復興，一是中國像日本那樣屈從便可能相安無事；二是中國毋須破釜沉舟抗戰，一切都可以談判、商量。這是典型的綏靖主義，這本身便可能促使中國誤判美國對華的實際意圖。

中國對美國霸權的威脅，包含兩重性質，一是與日本、歐盟同例，只是在經濟、金融、製造業方面，有惡性競爭的意義。二是意識形態之爭，一如蘇聯、南斯拉夫，美國扮演的角色，便好像中世紀東征回教國家的十字軍，以神的名義開戰，以神的名義搶掠財帛子女，目的是消滅異教（共產主義），滅人國家。

正是因為同時有這兩重性質，美國對華一是遏止中國復興，二是滅絕中國，像對蘇聯、南斯拉夫那般，不停地攻伐，直至瓦解，之後還要執行美式民主，參加美國主導的北大西洋公約軍事聯盟。美國的言（政治理論與戰略主張）行（赤裸裸的侵略與顏色革命）和歷史傳統，都指明美國不是「亡我之心沒有」，而是亡我之心不死，所以強調文明之戰。

中國提出的「持久戰」，正是針對美國亡我之心不死而發。美國不可能一下子像對付蘇聯、南斯拉夫那樣瓦解中國，中國也不可能在短期內打垮美國。中美之戰有點像內戰時的國共之戰，處於弱勢只能持久作戰，在作戰中發揮智慧，拿出新的戰略與策略。但中國與美國相比，已不是內戰時的弱勢，反而美國更似國民黨，外強中乾，還是毛澤東所說的「紙老虎」。

在持久戰之下，美國的內在問題會更多地爆發出來。以特朗普政府的作為，將會給美國製造出更多分裂與衝突。或許他可以拚死一戰，作個人最大的賭博，但中國不用為他陪葬，可以與他角力，以戰止戰。只要中國堅持與之周旋，時日一久，美國國內的政治支持和它的國力，便難以為繼，中國便可以不戰而勝。可是中美衝突還不會完結。

用持久戰，外敵不怕，怕的是汪精衞一類的人物。