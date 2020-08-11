美國總統特朗普的選情極為不妙，在新冠肺炎疫情持續浩浩蕩蕩，確診人數高達五百多萬、死亡人數超過十六萬之下；在經濟如水就下、無藥可醫之下；在百業蕭條、老百姓生活日趨困頓之下；在種族矛盾尖銳激化、暴亂連綿之下；在特朗普的打壓中國和「腦袋進水般」的在全世界推行單邊主義、四面樹敵，令美國事實上蒙受巨大利益損害之下，特朗普的民調一路走低。

近日，特朗普已不像以往般的趾高氣昂、對選舉連任信心十足了，他周不時的左顧右盼，唉聲嘆氣。時下，距投票僅餘兩個多月，特朗普要想扭轉頹勢，能使的狠招、爛招、流氓無賴之招也已用盡。他想「推遲選舉」，甚至通過發動大規模戰爭「叫停選舉」，這樣的「攬炒」之招，不是沒有想過，也作過試探，但成事的可能性可說近乎零。因為他這位自詡「美國歷史最偉大的總統之一」的總統再瘋狂、再「魄力驚人」，也沒有像德國納粹的希特拉般，在戰爭問題上擁有隨心所欲的權力。

本質而言，特朗普是一個色厲內荏的傢伙，是一隻不難戳穿的紙老虎，只要看透了這點，像北韓金正恩在自家國力和老美天差地遠的情況下，都能無懼特氏的施壓和恐嚇，把他結結實實戲弄一番，讓他「沒了脾氣」，無計可施。特朗普這隻紙老虎不但狂妄，還愚蠢，完全沒有自知之明，自我感覺特別良好。

面對選情慘淡，連任機會日益渺茫，特朗普和他的團隊只能不斷打「悲情牌」、「反華牌」，說是中國干預美國大選，不想他連任總統，以為這樣就可激起「特粉」的鬥志，同仇敵愾，助其當選。其實，特朗普和他的團隊太小看世界了，豈止是「中國不想他當選」，全世界又有幾個國家和人民想他當選？他的單邊主義、四面樹敵，推行「美國優先」就要把別人趕盡殺絕，早已天怒人怨！

哈哈，連老美的盟友都被他「欺負到扁」，還會有誰想他連任？可見特朗普的判斷力端的不知所謂、謬之千里也。