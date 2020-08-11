美國政府制裁成癮，今天制裁這個，明天制裁那個，歷年來到底制裁過多少人，恐怕沒有人數得清。據不完全統計，單是特朗普上台後的第一年，就有近千名外國人和多間機構被美國政府制裁，有人甚至被制裁多次，早就麻木了。所以，最近美國先後制裁新疆和香港官員，一點也不奇怪，狗咬人從來不是新聞。香港那班洋奴為此歡呼雀躍，除了證明他們幼稚無知，也證明他們恬不知恥。

美國的制裁到底能嚇唬誰？新疆官員揶揄道，自己既不想去美國，也沒有美國資產，為被制裁感到榮幸。有在制裁名單上的官員戲言可以向特朗普寄去一百美元，以供其凍結之用。這次連港府官員也硬了一把，紛紛表示無懼制裁，更直斥美國行徑有如流氓。實際上，老美蠻不講理，已不只是流氓行徑這麼簡單，簡直就是強盜所為，他們徹底撕掉自己的假面具，將醜陋本質暴露在全世界面前。

君子坦蕩蕩，小人長戚戚。俄羅斯官員從來不怕美國制裁，就是因為他們對美國無欲無求，制裁根本沒有任何意義。同樣道理，只要中港官員心裏坦蕩，沒有把柄落在人家手裏，就不必擔心制裁。相反，美國的行徑正好令那些對美國仍心存幻想的中國人看清其無理和蠻橫，從此遠離強盜。過去許多中國富豪權貴熱衷於向海外轉移資產，美國不勞而獲，成為最大得益者，如今美方自行關閉大門，正如為淵驅魚一樣，變相協助中方阻止資金外流，這不正是一件好事嗎？

說到底，打鐵還需自身硬，這是千古不變的真理，尤其是大國博弈趨於白熱化的今天，自身強硬才是立國之本。面對美國步步進逼，中國已沒有任何退路，只能針鋒相對。如何針鋒相對？很簡單，美方制裁中港官員，中方則拿洋奴漢奸開刀，這就叫你做初一，我做十五。漢奸黎父子齊齊落網，意味着洋走狗的末日已經來臨，這次美國主子也救不了他們。