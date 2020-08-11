社交平台上有一名中年女士貼出自己入院治療吊鹽水的相片，提到她在二○○三年的時候不幸感染沙士病毒，想不到事隔十七年，竟然又染上新冠肺炎病毒。所謂禍不單行，卻想不到會隔了這麼多年，依然逃避不過疫症來犯。其實任何事情發生都總有原因，這位女士的遭遇令人同情，細心分析，絕對不能當作偶然。最大問題就是大家身處的特區，政府在回歸二十三年來，有絲毫改進嗎？基本上是不進則退，每況愈下。無論是經濟發展或衞生健康，無一不是大倒退。且不要說今天是新冠肺炎病毒橫空出世，就算沙士捲土重來再侵襲，即使有之前經驗教訓，以這班廢官來把關，病毒依舊是如入無人之境。

第三波疫情爆發之後，短短三數個星期，香港確診個案不單只驟然突破四千宗，死亡人數直線飆升，公公婆婆想在院舍度過餘生安享晚年，也要被病魔折磨奪命。活着的也不好過，失業的愁生計，市民間的社交被減至最低，幾乎等於零。大家有沒有留意，最近自殺新聞忽然增加了。住在這個妖魔都市，生活緊張，本來都已經壓力爆煲，現在出街做甚麼事都怕被傳染，動輒得咎，有情緒病一點也不出奇。

政府現在採取的措施例如全民檢測，全部都是專家數個月來都催促實行，官員用不同藉口推搪，對於有人質疑豁免檢疫造成漏網之魚播毒，政府之前死撐，指公眾誤解，之後閃閃縮縮承認可能有關係，立即收緊政策。街市重開，鼠患依然猖獗，連捉老鼠這種小事也做不好，要對抗無孔不入的病毒，難怪節節敗退。

這幾天政治議題吵得鬧鬧哄哄，希望市民的注意力不要為其他事分神。抗疫是在生死關頭，沒有甚麼比生命更重要，每一個錯誤的決定，每一次疏忽，都會造成人命傷亡，政府已經沒有再錯的空間，難道想死亡人數追及沙士嗎？