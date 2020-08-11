我的朋友之中，很多人都在成長歲月中深受西方傳媒影響，習慣跟從他們的單一角度，跟從他們的詮釋看世界事物，不知不覺之間接受了他們對事件的看法，忘記了世事有不同群體參與互動，立場不同，利益各異，觀察的角度有別，對事物可以有不同的詮釋。

例如看世界不同國家地區人物，大家習慣按西方傳媒的報道，正義與邪惡、忠實與奸詐的判斷很容易便先入為主，未有全面的資訊便先下結論，很容易產生西方式的偏見，一旦受到衝擊，便會無所適從。

看美國今天制裁香港，不少港人的反應正是最佳例子。美國把《港區國安法》說成是限制市民自由的法律，反對者眾，美國制裁有關中央及特區官員，是支持香港市民抗拒暴政。這種無視香港一小撮人製造港獨亂局，用極端手段破壞市民平靜安寧生活的事實，相信大多數市民都不會認同。主流民意應該是支持港區國安法，保護市民的生活安定。美國制裁中港官員，實際效果是鼓勵暴亂派繼續破壞搗亂，與香港市民為敵。

美國時常在口頭上自詡尊重人權，是追求民主自由的國家，今次提出制裁中港官員，雖然屬於表態式的措施，沒有多大效果，但他們把手頭掌握到的官員個人資料都抖出來，連出生日期、身份證號碼、護照號碼、私人住址一律公布，是採取黑社會式的起底手法，嚴重侵犯個人私隱，絕非文明的政府所為。

美國這次祭出制裁官員手段，小小香港當然無力還擊，只能看北京如何回應，但美國手段卑劣，令很多昔日崇拜者為之改觀。恫嚇方式的霸凌思維，會令一向崇美，習慣認為美國代表自由民主、文明公義的香港市民，一向保有對美國的美好形象完全幻滅。

這次宣布的制裁名單十一人，特區政府高官只得七位，雖然大家都表示不受制裁影響，但看來個別人士還是有所顧忌的，如特首林鄭月娥在美國攻讀博士的幼子因「家有急事」回港。另外，網上傳說甚殷的前警務處處長盧偉聰，退休後本來已經安排一家人移民美國，現今受到美國制裁，他的生活和財產是否受到影響？又是否原來的移民安排不變？看來消息有待澄清。

另外，只有少數特區政府高官受到制裁，大多數司局長沒事，有論者開玩笑說，美國方面是否有意圖分化，結果令一些高官要急忙表態，嚴厲譴責美國這次的制裁，一方面是表示自己背景清白，沒有痛腳可以被抓，另一方面也順便向北京和特區政府表個態，顯示自己忠心。這話雖然是戲謔之言，也道出部分特區高官的地位尷尬。