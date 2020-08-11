這些年，香港在反對派和西方國家眼中，突然變成十惡不赦、毫無人權的蠻荒之地，動輒舉起制裁大棒，事實當然不是如此。單是本港囚犯享有的福利之多，已教守法市民自嘆弗如。

根據《監獄規則》，本港每名候審囚犯每天不可收受或購買超過一品脫的啤酒或蘋果酒，或超過半品脫的葡萄酒，意即不超過有關規定，便可坐監隊啤歎紅酒。坐監都招積過人，難怪反對派老早就說：坐監令人生更精彩！有關規則是殖民地年代遺留下來，專為嗜酒如命的英國人量身訂造，想不到回歸至今已經廿三年，殖民地特權仍然陰魂不散，直到近日才告取消。

即使上述規則取消後，懲教署仍然准許候審在囚人士收受或購買不含酒精的啤酒、蘋果酒及葡萄酒，誰說香港不自由、無人權？正常人都知，坐牢的目的是要犯法者付出失去自由的代價，以儆效尤，以免再犯；一旦坐監如度假，飲酒又得，煲煙又得，這樣的懲罰到底有多大阻嚇力，實在成疑。

然則，今時今日的一代人，無不從自身權益出發，即使是戴罪之身一樣人權大過天，卻不想想坐牢的意義和目的何在。像小漢奸黃之鋒，自吹為「政治犯」，聲稱在「少年監獄」壁屋懲教所遭受不公平對待，以及在東頭懲教所一間無閉路電視的房間內被職員要求「剝光豬」蹲地抬頭答問題。噢，真是我的天呀！就算現實不如電影《監獄風雲》般戲劇性，正常人也知坐監不是返學校玩泥沙，剝光豬搜身之類只是小兒科，小漢奸卻仿似發現新大陸一般，笑大人個口，何況投訴都是他自己噏而已，難怪被裁定不成立。又如因佔中案入獄的邵家臻，除了投訴監獄膳食差，出獄後更聲稱要為囚犯爭取睇鹹書的權利，令人嘆為觀止。看來漢奸黎狂言不怕坐監、最怕洗廁所並非虛言，皆因在獄中既有好嘢飲，又有好嘢食，仲有鹹書歎，寧不爽歪歪乎！