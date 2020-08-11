香港實施《港區國安法》，美國一怒之下，針對京港政府推出的制裁措施猶如亂石投林，似乎每隔幾天就要發動一次攻勢。但在白宮劈啪作響的擲石聲中，你猜最怕得要命的是誰？很多人會在林鄭月娥或鄭若驊之間徘徊斟酌，試圖找出答案，但其實她倆都不是最要害怕的人。

林鄭月娥自謂對老美的制裁嗤之以鼻，鄭若驊也說背靠強大祖國，讓她無畏無懼。二人這樣說，也不全是夜行人吹口哨，皆因制裁行動是意料中事，她倆如真害怕，大可事前宣布辭職，你決心要走，任何人也攔不住，難不成阿爺會將你打入天牢？兩位既然不走，當然是有心理準備，就算制裁真讓她們有一點損失，北京大抵也會設法補償，根本不足為慮。

真正害怕制裁行動的，反倒是一眾泛民主派頭目，甚麼反共傳媒老闆、立法會初選策劃者、示威運動領頭人等等。說不定時至今天，他們每日都在祈禱，希望美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧，不要再對中國發狠話、出狠招。

反對派各路頭子過去可以在香港肆意妄為，皆因美國尚有很多對華武器蓄而未發。白宮既然留手，京港政府對親美勢力的打擊也就留力，彼此禮尚往來，誰也不欠誰。

如今不然，特朗普殺得性起，為向中方發動攻擊，幾乎掏光了家底，但就是忘了照顧美帝主義留在香港的一幫代理人。山姆大叔既將招式用老，北京也就再無顧忌，你割我半斤，定當還你八両，泛民頭目個個都可以是待宰對象，政府對他們的檢控，想必陸續有來。

好些美帝代理人也不是不知機，早在《港區國安法》推出之前，他們就嚷着要保釋離開香港，幸好法庭這一趟甚是精明，斷然拒絕了。這些代理人既然走不掉，如今恐怕便再難安寢了。