美國總統特朗普選情告急，最新民調顯示，他仍落後民主黨參選人拜登九個百分點，難怪特氏內外出招，忙得交關。距離十一月的大選只剩兩個多月時間，特朗普對內是繞過國會「派糖」，包括向失業人士每周提供四百美元，又開出期票，聲言倘若連任，甚至永久寬免薪俸稅。

至於對外，由於特朗普被指抗疫不力，死得人多，為了轉移國內嘅視線，都唔使問阿貴，就係一味對中國施壓與無理指控。特氏連環出招，包括關閉中國駐休斯敦總領事館、封殺中資社交媒體、制裁中港官員等，其目的路人皆見，就是為大選造勢。有投資界人士指出，若中國主要企業股價下跌，便等同於特氏嘅勝利。

至於美國國務卿蓬佩奧一連串針對中國嘅講話，儼然充當特朗普嘅「殺手」，不過佢暗箭亂發，連美國學者都睇唔過眼。好似蓬佩奧指摘習近平和中國共產黨「數十年來一直渴望稱霸全球」，嗱，美國講到自己好似一直食素，從不開殺戒，觀世音慈悲為懷咁款，但事實呢？美國制訂嘅國防戰略，一味自詡為全世界最堅嘅軍事力量，同時喺印太、歐洲、中東和西半球建立具優勢嘅地區平衡力量。阿哥，中國嘅《國防白皮書》明確表明「永不稱霸」，只希望合作共贏、和平發展，所謂「合則兩利，鬥則俱傷」也。

講軍事實力和拓展野心，美國呢隻鷹佔絕大優勢。美國擁有幾百個海外軍事基地，而中國只有一個蚊型海軍基地，仲要位於非洲東北部國家吉布提。美國軍事據點遍布中國周邊，航空母艦成群，核彈頭有五千多枚，軍費係中國嘅接近三倍，呢啲優勢係明擺着的。

最離譜嘅係，過去四十多年，美國向阿富汗、伊拉克、敍利亞、利比亞等國發動海外戰爭，搞到呢啲國家生靈塗炭，而中國最多就係同印度邊境衝突，究竟邊個「邪惡」啲，邊個想「稱霸全球」吖？