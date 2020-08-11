美國新冠肺炎確診者逾五百萬人，總死亡人數超過十六萬。民望低處徘徊的總統特朗普抗疫無能，近日再度甩鍋中國，他還「預測」新冠肺炎疫苗不早不遲地會在十一月三日上市。大選日有疫苗？特氏幽默罷了，倒是對中國窮追猛打的圖謀，他又捱了科學家之拳。

國際醫學期刊《刺針》的總編輯霍頓日前在英國《衞報》發表文章，剖析疫情政治化。他批評西方近期借疫情推動反華浪潮，認為由美國政府牽頭的西方陣營，歸咎中國引發疫情大流行是推卸責任，欲藉反華行動掩飾自身抗疫失敗，亦試圖改寫未來的歷史。

霍頓在文中並無一面倒撐中國，他同樣認為中國有錯，例如在疫情之初的一個月「沉默」，延誤了應變。但對中國其後公告疫情、嚴厲措施防疫、迅速公布病毒基因圖譜等行動，他均予以肯定，認為全部有助全球及早防堵病毒，只是西方陣營大都輕視疫情，造成今日的結果。霍頓直面借疫情推動的反華浪潮，真正做到以科學論科學。

西方政客在打推卸疫責的算盤，科學界卻一再以事實、以科學說真話。早在今年二月，已有二十七名專家學者聯署文章譴責病毒是由中國實驗室放出的陰謀論，他們基於的正是科學事實。其實，疫情爆發以來，《刺針》已經多次被捲入政治紛爭中，令這個國際醫學重量級刊物亦無奈沾上了濃濃的政治味。

特朗普與西方國家領袖轉移防疫不力的責任，齊齊甩鍋中國，各人都有一石二鳥的算計，短時間可掩飾防疫抗疫的疏漏、公共衞生不足和大量死亡的民意反撲，未來更可改寫歷史；以美國為例，特朗普能否逃脫「防疫嚴重失誤，導致××萬人死於新冠肺炎」的惡名，全看他無所不用其極的甩鍋操作能否成功。明乎此，亦難怪中國外交部發言人會說，這口鍋太大了，中國背不起！