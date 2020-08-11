《港區國安法》實施超過一個月，警方國安處昨早拘捕壹傳媒黎智英、其兒子以及壹傳媒高層等多人，涉嫌勾結外國勢力，違反國安法，或串謀欺詐等罪。逾百名警員包括機動部隊成員及便衣探員等，在將軍澳壹傳媒大樓進行搜查。黎智英與壹傳媒禍港多年，有關人等被捕是遲來的公義，大快人心。相信警方在拘捕前已經掌握足夠證據，希望司法機構能夠為香港把好關，不要令市民大眾失望。

天網恢恢，疏而不漏，任憑黎智英背後勢力如何強大，法不阿貴，繩不撓曲，一干人等難逍遙法外。國安處亮劍拘捕黎智英，擒賊先擒王，剷除反中亂港禍根，震懾反中亂港分子，亦警告黎智英的美國老闆。

黎智英一直被認為是美國在香港的總代理人，據報道，美國駐港澳總領事館秘電顯示，黎智英密切配合美國旨意，在攬炒派陣營中「翻雲覆雨」，成為操控本港政治風波的「幕後黑手」與「代理人」，扭曲了本港的政治生態，黎智英更透過當代理「金主」，給反中亂港政黨及人士輸送政治黑金，讓這些人於香港有資源興風作浪。

近年來每次選舉，黎智英和戴耀廷都作出選舉協調，且愈搞愈大規模，成為攬炒派的選舉大台。他們以投票及民調等方式作出所謂的協調，貌似客觀科學，實則在操控下，整個攬炒派陣營就只留下日益激進的反中亂港路線。在國安法實施後，黎智英和戴耀廷仍然策動初選，揚言目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港，已經涉嫌觸犯《港區國安法》第二十二條，以及香港本地選舉法律。

對受黎智英禍害的廣大港人來說，拘捕他可說是遲來的公義，但「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲」，國安處亮劍拘捕黎智英，公義終於彰顯。黎智英早前聲稱「為美國而戰」，「國安法可能會虎頭蛇尾，因為中國必須與自由世界為首的美國和解」，他依恃有美國主子撐腰而肆無忌憚，事實證明他誤判形勢，高估了美國的干預實力，低估了中央出手的決心。

黎智英手下的反中亂港喉舌《蘋果日報》，每一次大型違法示威乃至暴力衝擊，都可以看到該報的黑影，該報不僅煽動暴亂，更支援暴徒，是暴力行動的策劃者、組織者、參與者。黎智英雖稱他現在甚麼都不能做，但旗下的《蘋果日報》，現在依然每日詆毀國安法、煽動黑暴攬炒、鼓吹顛覆特區政府和中央政府。

攬炒派聲稱，警方在美國宣布制裁中港官員的短時間內，引用國安法大舉拘捕黎智英和搜查壹傳媒大樓，是北京指使特區政府的報復行動。他們又批評警方搜查傳媒機構，影響新聞自由，製造寒蟬效應。事實上，壹傳媒多次利用傳媒平台反中、反政府，煽動仇恨，公器私用，而黎智英多次與外國聯繫，勾結外國勢力，爭取制裁中國和香港，是明目張膽干犯國安法，警方執法是理所當然。因此，黎智英被捕事件與美國制裁香港無關，也絕不能以新聞自由作「擋箭牌」，掩飾非法行為。