功夫茶：內地澳門又通關　香港疫區鬼見愁

冇靈魂政府抗疫無能，靠害市民！尋日香港新增三十三宗確診個案，係連續第九日確診少於百宗，一宗輸入病例，為印度經多哈抵港嘅海員，其餘三十二宗為本地確診。嗱！個案數字雖然稍為回落，但整體數字仍處於高位，死亡數字更持續攀升，加上四成本地個案源頭未明，反映大規模社區爆發風險依然相當高！

政府抗疫，被嘲徒具姿勢，臨危就亂出招。牛棚困貓思維，變相懲罰市民！原本尋日屆滿嘅「禁聚令」又再延長一周至十八日，夜班工作嘅市民好似的士大佬睇怕仍然冇啖好食！健身中心等更是復業無期，市面一片蕭條，昔日繁華今變鬼城，都咪話唔悲！

珠玉在前，覺我形穢。阿哥，一橋之隔嘅澳門，新冠肺炎疫情持續好轉，尋日更接獲國家移民管理局通報，為貫徹落實國務院聯防聯控機制做好常態化疫情防控嘅要求，逐步恢復內地與澳門人員正常來往嘅部署，全國公安機關出入境管理部門，將於九月二十三日恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽證。仲有吖！自今日起，廣東省珠海市有關部門，先恢復辦理珠海市居民赴澳門旅遊簽證，如無特殊情況，本月二十六日起恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽證。

身處疫區嘅港人，都真係斯人獨憔悴！幾時可以再過濠江拉吓老虎機或歎個「澳門豬扒包」，竟成奢望！鬼咩！香港防疫慢十拍，群組、社區仍爆到七彩！澳門、廣東有關部門，當香港係人間鬼域，收緊港人入境安排，須持二十四小時內嘅無染疫證明方可入境，入境後仲要接受十四日強制隔離檢疫！「他來自香港」儼然變成一道天師捉妖靈符：係人都怕咗你——香港人！作為港人，想唔自卑和自悲都難！

澳門把關靈活有度，為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住喺疫情中、高風險地區人員，以及申請前十四天內有疫情中、高風險地區旅居史嘅人員，申請赴澳門出入境證件及簽證；即使新措施亦設有熔斷機制，一見疫情風險反彈，即刻中止措施並回復執行十四日醫學觀察至疫情重新降至低風險！各位街坊，呢的就叫做「張弛有道」喇！

香港啲庸官碌碌無為，「鬆弛有道」云乎哉？功夫茶但見係盲婆餵奶亂咁「質」多啲咯！嗱！疫情失控先推出全民檢測，當初傳染病專家意見又當耳邊風，依家亡羊補牢已錯過黃金時間，何況又唔係強迫性，拖泥帶水，姿勢多於實際。專家又話須即日有檢測結果，先可截斷社區傳播鏈！

總之，廢官依家仲研究登記程序，好多嘢仲有排未敲定，等到秋去冬又至，想食濠江水蟹粥？自己煲個素蟹柳粥頂住癮先啦！