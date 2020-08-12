神州觀察：競價排名續害人　百度無良只認錢

內地搜索引擎百度近年醜聞纏身，當中尤以「價高者得」的競價排名商業模式最為人詬病，充斥的虛假廣告不但釀致「血友病吧」、「魏則西事件」、「莆田系醫院」等惡果，更無時無刻地從社會各層面繼續害人。百度的所作所為堪稱慣犯，屢教不改、持續作惡的根本原因，就是其價值觀早已腐爛，全無社會責任和企業良心，一切只為錢。

今年六月中，北京市朝陽區一名王姓女子通過百度搜索到「四方兄弟」搬家公司，並以兩千元的價碼談妥搬家費，誰知竟遭對方當場坐地起價，以各種理由索要、追加一萬六千元，令王女大為氣結。不久後，一名吳姓女藝人在百度搜索「北京搬家公司哪家服務最好」，結果「四方兄弟」又因排名第一被選中，並且故技重施，原本四千元搬家費卻成了一萬八千元，向吳女強行索要。

事件曝光後，朝陽區市監局開始介入調查，進而揭發還有更多消費者受害，惟大多因未有保留相關單據及提供其他有效證據，只能作罷，或令涉事搬家公司逃過更多追責懲罰。此事同時亦暴露出另外一個問題，就是涉事公司的敲詐勒索行徑存在已久，儼如黑惡勢力，令一般民眾難以應對，就算敢於舉報揭發，恐亦無人理會，否則該搬家公司早應被查處才是；除非等到有像藝人這類公眾人士出面，才會引起政府部門關注，當中的「貓膩」不言自明。

更重要的是，百度助紂為虐的本質在該事件中再次得到有力印證。涉事搬家公司被指將百度等資訊網站的競價排名作為公司的重要客源渠道，再以「信譽之選」、「價格實惠」等宣傳字眼欺騙消費者，之所以能夠屢屢得逞，就是因百度誤導有功。天下沒有免費的午餐，百度如此落力誤導消費者，全是看在錢的份上，據其他以競價排名做廣告的商家推測，「四方兄弟」每天至少需向百度支付六千元以維持搜索排名，總之每次只要有網民點擊相關公司網頁，百度都有錢收；以百度搜索引擎在內地的壟斷地位，自然不愁沒錢賺。

無良企業賺起錢來亦不會有底線，是故這些年來不論是賣假藥、假保健品的，還是山寨醫院、公司皆可堂而皇之登上百度，坑了誰算誰倒楣；此外百度亦屢因涉黃賭毒事件、洩露用戶私隱、侵權等醜聞遭當局查處，惟收效甚微，百度其實早已淪為「百毒」。就像百度CEO李彥宏所說，要讓百度成為「最懂用戶」的公司，目的無非是想更好地欺騙消費者；乃至李彥宏曾「不無抱怨」地說道，內地民眾也太信任百度了，「百度上說甚麼，他們就信甚麼」，言下之意就是民眾太無知、太愚蠢，上當受騙只能怪他們自己。