產評：樓市辣招撤無期　港府靠害到何時

香港成為中美角力的主戰場之一，如今港人每天活在無奈與惶恐之中！失德港府未着手切斷外來疫源，只管禁聚防疫，又未及時加大支援為經濟補底，民生疾苦無人問。禍不單行的是美國招招重擊香港競爭力，經濟恍如走進黑洞，不見光明。偏偏香港樓價繼續「堅離地」，居民住屋與企業營業成本減無可減，不合時宜的樓市辣招則仍在，若要等到樓市大冧才知驚補鑊，只怕港人難以劫後重生！

時值八月，可對港人而言，這一年過得特別漫長。本來疫情控制妥當，奈何港府防控疫源塞責，放寬入境限制觸發第三波疫情，使原預期第三季市道復甦落空之餘，進一步收緊禁聚令更如催命符，商戶門可羅雀，打工仔生計落空，長此下去，沒病死亦餓死，同樣見不到活路！

政府數據顯示，七月份涉及物業辣招稅成交按月增一成六，至逾一千八百宗，連升三個月兼創自去年十月後最多。數據一則顯示在經濟景氣持續轉差下，業主寧付辣招稅都要沽樓套現應急；二則香港捲入國際政治漩渦，前途未卜，所謂不立危牆，更多中高產人士選擇沽港樓離港發展；三則反映投資客認定樓價再逆經濟而上的空間已不多，及早計數避險為上。

到底如今香港業主有幾想沽樓？從近期「疫廈」成交增加可見一斑。誠然，疫情總會過去，而選擇在疫情期間放盤，必然不會有好價，惟業主仍劈價沽樓，其行動已說明一切！

事實上，經歷貿易戰、社會暴亂和疫情連環打擊，這次香港經濟衰退深不見底。政府每事慢十拍，商戶自生自滅，打工仔穀種耗光，樓市購買力正不斷大幅削弱。更令人擔心的是，在中美之爭下，香港的國際金融中心地位備受考驗，外資有出無入，且中港兩地差異拉近，中國富人來港投資的需求必減。

如是者，非但經濟復甦路途崎嶇，樓市喪鐘正愈敲愈響，僅靠港府人為減少供應及放寬貸款力托。可目前樓市的自然調節修正能力已被內外交困而廢武功，只待冧市「臨界點」，一旦到來，將是史無前例的斷崖式下滑。屆時才懂撤辣，一來港人購買力已被劣政消耗殆盡，二來投資需求斷纜，單靠本地何以負擔？

一個有為政府，能化腐朽為神奇；一個無能政府，只會化神奇為腐朽。更好的寶地、更好的優勢不加善用，只會坐食山崩，早晚給敗光。如今內憂外患四起何以挽？港人得無語問蒼天！