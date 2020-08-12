世界視線：美國內憂一觸發　須防矛盾往外引

美國總統特朗普周一在白宮召開的疫情記者會，出演了有如荷里活電影的戲劇性一幕。當特朗普在談及郵寄投票問題時，突然被一名男子打斷話頭，今次不是特氏口中的「假新聞」媒體記者，而是特勤局人員，特氏其後被護送離開記者會現場，未幾記者會重開，特朗普證實，白宮外發生槍擊案，但事件已受控，一名持械人士被執法人員開槍擊中。

白宮守衞森嚴，亦發生這種安全事故，令人匪夷所思。有超過二十年採訪白宮新聞經驗的英國《衞報》記者表示，自己多年來都未見過如此大陣仗，要數對上一次，可能是「九一一」襲擊時，出席公開活動的前副總統切尼被轉移到安全地點。

美國種族矛盾空前尖銳，首都華盛頓的風吹草動，格外令人關注。月前因黑人弗洛伊德被白人警員跪殺，引發席捲全國的平權示威浪潮，華府是其中一個重要「戰場」，當時示威者將白宮圍個密不透風，特朗普與妻兒曾兩度躲進白宮地下碉堡避難，一時間「白宮淪陷」的戲謔此起彼伏。儘管特氏堅持自己是「視察」碉堡設施，但事實是特氏前往距白宮咫尺之遙的聖約翰聖公會教堂，也要執法人員出動催淚彈及橡膠子彈先行開路，局勢之緊張，可想而知。

這是美國國內槍械長期氾濫引發的惡果。在美國，擁槍文化根深柢固，被不少人視為跟言論自由一樣，是「不可讓渡的權利」。有人算過一筆帳，這些年來，死於槍械的美國人，比在戰爭中死亡者還要多，惟一次又一次的大型槍擊案，仍未能令美國下定決心，加強槍械管制，不僅平民受害，貴為美國總統亦不一定安全，前總統列根就曾遭槍手行刺。當今美國社會空前撕裂，競選造勢大會上會否有槍手混雜其中，誰也說不準。

對於特氏來說，「槍口對內」不如「槍口對外」，營造同仇敵愾的氛圍。不少分析指，華府最近拒絕承認北京南海「九段線」主張，就是為航母群在南海地區攪局鋪路。明乎此，白宮外的槍聲，就不僅是美國人的事，同時也應震醒國人的神經。