正論：反中亂港犯天條　遊街示眾罪難饒

法律面前，人人平等，掛傳媒招牌不是免死金牌。警方國安處前日拘捕壹傳媒黎智英三父子以及四名壹傳媒高層，同日另外三名男女亦被捕，分別涉勾結外國勢力、違反國安法或串謀欺詐等罪，是《港區國安法》實施個多月以來，警方最大規模行動，證明法例絕對並非無牙老虎，而是可以用來打老虎。

警方對黎智英鎖上手銬，儼如重犯，帶往壹傳媒大樓搜查，讓黎在下屬面前展露醜態，之後通宵在警署扣查，昨日又把黎押往西貢遊艇會搜證。黎雙手被從後鎖上手銬，從一輛七人車落車，遭五警員押上一艘遊艇搜證後，再被押解上車往西九龍警察總部，及後再返回旺角警署。全程經過九龍新界，黎被押送過程都有媒體採訪，公眾像看古時犯人遊街示眾，現場更有人高聲指斥黎是「世紀大漢奸」。群情洶湧，若果不是有警方在場，相信磚頭垃圾擲向黎是在所難免。

士可殺不可辱，古往今來囚犯都怕被遊街示眾，喪失尊嚴。中國古代對重犯有所謂戮刑，又分為生戮和死戮。生戮是先將犯人示眾，然後再行死刑。死戮是先處決，然後再陳屍示眾，還有更大罪，死後復要鞭屍，或將屍骨散落四處，叫做鞭屍揚灰。漢奸汪精衞死後被挫骨揚灰，是近代較知名例子。通常是聚眾作亂、破壞治安，佔地作反、威脅統治權的重犯才會被遊街示眾，除了折騰其身心，亦希望警惕老百姓，不能效法逆賊所為。在遊行過程中，怒民會對囚犯謾罵、吐口水、扔物攻擊，無論是以往如何風光的人，落到此境地都無地自容，恨不得一頭撞牆死去。

黎智英為人最喜歡出風頭，二○一四年違法佔中期間連日到金鐘的佔中據點扮指揮，言行引起公憤，有人向他投擲混雜糞便的豬雜，導致他一身臭味，滿身污物，狼狽地急急撤離返家。受了教訓，出醜當場，黎依然死性不改，去年反修例示威潮，多次參與大型遊行，當中部分未獲得警方的「不反對通知書」，是非法遊行。泛民議員伴隨這位金主做跟班，黎擺出一副總指揮的模樣，及後被控告參與及組織非法集結，簡直是自取其咎。

黎智英昔日趾高氣揚、不可一世，與今日鏡頭前淪為鬥敗公雞、 喪家之犬，形成強烈對比。黎可能以為有律政司撐腰，佔中黑金案都逍遙法外，不把法律放在眼內，殊不知自己惡行滔滔，屢犯天條，種下今日遊街示眾惡果。特區政府無能，有多張王牌如緊急法都未好好利用，蹉跎歲月，助長漢奸氣燄，讓社會陷入無止境混亂，最終要中央親自出手，港區國安法一錘定音，黑暴頓時大受打擊，在國家安全面前，豈容一個漢奸作威作福？

毛澤東說過，一切反動派都是紙老虎，看起來樣子是可怕的，但是實際上並沒有甚麼了不起的力量。從長遠的觀點看問題，真正強大的力量不是屬於反動派，而是屬於人民。廣大的香港市民只要擦亮眼睛，不要被妖言蒙蔽，便可以看清鏡頭前押解的重犯，正是多年來反中亂港的大漢奸，應該支持嚴正執法，讓其受到應有的法律制裁。黎智英該慶幸活在現今香港，不會像商鞅車裂、李斯腰斬於人前。港區國安法最高囚終身，不像內地設有死刑，罪成也可以在鐵窗下偷生。

兔死狐悲，唇亡齒寒，民主黨創黨主席李柱銘，既是人所共知的老牌漢奸，亦是「叛國禍港四人幫」成員，去年曾與黎智英一同訪美。李漢奸眼見黎智英被捕，公開表示距離自己被捕的日子不遠。此番話流露出其懼意，暗地卻是希望藉公開說話令有關方面有所顧忌，暫時不對其採取行動。李漢奸過往經常外訪「唱衰」香港，但在港區國安法實施前後，減少露面，甚至轉軚支持香港立法會依照《基本法》二十三條立法。八十多歲的李比七十餘歲的黎更老，風燭殘年，莫講話牢獄之災，就算是遊街示眾也受不起，貪生怕死，人之常情也。

黎智英的黨羽有些銷聲匿迹，有些繼續暗地裏興風作浪。自從黎智英被捕，壹傳媒股價連日來有不尋常變動，曾跌至歷史新低，卻又瘋狂地炒上，熟悉市場運作的人士都感到詫異，上市公司出現這種奇怪現象，小股民若不小心墮進漩渦，隨時粉身碎骨，血本無歸。香港證監會在保障股民方面責無旁貸，卻沒有即時將壹傳媒停牌，最終令到有關股票在市場上股價大幅異動，可能損害投資者權益，亦影響金融中心聲譽。各界紛要求證監會補救，立即將壹傳媒停牌，直至事件得到合理解釋為止。

慶父不死，魯難未已，黎智英一日未剷除，與其黨羽會繼續搞亂香港。警方今次行動不是第一次，亦不會是最後一次。黎智英只是反對派一隻出頭鳥，一槍打中了並不代表止暴制亂成功。相反，這次勞師動眾，全港市民都關注大拘捕行動，作為試金石，殺一儆百，只許成功不許失敗，別要最終又是放生，警戒作用盡失，恐怕悲劇亂象會不斷循環下去。