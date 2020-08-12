內地媒體採訪我，問我深圳發展的看法。主因是一九八五年我批評當時深圳的發展方法，引起中央干預，將之糾正。我當時的批評是針對深圳的走私、貿易和房地產熱潮，都有違建設深圳特區的政府原意。結果是領導換人，李灝從中央調任，從此開啟了深圳科技發展的道路。此後深圳幾十年的成功，當歸功於李灝的「撥亂反正」，也反映了中央政府善於認識錯誤，急於糾正。這正是內地改革開放成功的基本條件。

深圳幾十年的演變，在擺脫走私和房地產熱潮之後，是外資的加工貿易，經濟轉移至工業生產去。加工貿易沒有技術轉移，地方所得只有加工費、廠房土地機器和基建、環保的支出都賠上了，或許這是發展工業的代價。不過，聚集於深圳的內地人才，並不甘心單作苦工，而用各種方法學習模仿。裝配的過程中，掌握到產品的技術組合和零配件的採購。由此而衍生當地山寨廠的仿製品，也隨着加工生產產品的變化、山寨仿製品的進一步改善，在深圳積累了相關技術、人才和零配件的購銷網絡。山寨廠可以把不同的功能部件重新組合，形成自製新產品。

歷經二、三十年的加工裝配，經驗與技術、人才便造就當地的科技生產能力，這便提供深圳升級轉型的條件。

深圳是全國共建，主要是內地資金和人才，深圳股市維繫了龐大的內地和海外資金，形成全國最大的創投資金群集。

內地的錢與深圳的技術經濟能力結合，加上通過香港了解國際情況、建築廣泛的海外市場與技術關係。深圳便可在原來加工貿易的IT行業基礎上使本地創業的企業得以發展，借內地龐大的市場成長。一是進口替代；二是自主創新。深圳超越了廣州和香港，與北京、上海三足鼎立。

不過，正由於有着美國加工貿易和股市發展的根源，深圳的發展是美國模式的發展形態，也依靠美國的體制，出口依賴美國企業等相關的關係，美元作價結算。本地的技術還主要是從外地進口，關鍵部件也是進口。深圳的高速成長，迴避了許多生產與技術本地化，而是直接嵌入國際的供應鏈中，這是優勢。可惜在中美關係惡化，美國攻擊中國企業、封鎖技術與關鍵部件的供應，這便成為弱點。

或許，現時深圳正處於一個結構與體制轉變的戰略階段，怎樣從美國體制、美國模式擺脫出來，便成生死關頭，也是在現水平再進一步提高的決戰。

深圳能否整合大灣區，來克服當前的挑戰呢？