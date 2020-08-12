老美衞生及公共服務部部長日前率團訪問台灣，據稱這是一九七九年中美建交後訪台的最高級別美國官員，部長此行美台還簽署了有關「衞生」方面的協議。很顯然，美台這一舉動是有外交關係的邦交國的舉動，為有朝一日「兩國復交」邁出一步。

對這場外交戰，北京不可只是向美「強烈抗議」、「嚴正交涉」就了事，必須有實質的外交行動反制。否則，不僅美台會得寸進尺，其他山姆大叔的嘍囉國家，對中國充滿敵意，想在中美台「張力關係」中撈好處的國家，也會渾水摸魚，倣效老美，推動他們和台灣建立「準外交關係」。老美精心策劃的「部長訪台」、挑釁北京，還在部長抵台之時，令航母列根號、神盾巡洋艦安堤坦號在「日本與台灣之間的東海巡弋」，為「部長壯行」，擺出「炮艦外交」的架勢。

一九七九年中美建交，美台上個世紀五十年代簽署的最重要的兩國軍事文件——「美台共同防禦條約」隨之終止，這令台灣在軍事和外交上失去了最大的支柱，於是美國卡特政府及國會立刻將「美台共同防禦條約」由「外交法」轉為「國內法」。美國通過了「台灣關係法」，可在軍事上繼續「保證台灣安全」，外交上「化明為暗保持兩國關係」。該法聲稱，保證台灣安全，防止北京武力攻台，是「美國的責任」。

該法規定，美台之間在一九七八年以前簽訂的條約和協定，皆以「國家」名義保留下來，繼續有效。該法還規定，「凡當美國法律提及或涉及外國或其他民族、國家、政府或類似實體時，上述各詞含義中應包括台灣」。可見老美一直把台灣當成國家。雖然中美建交了，但還是念念不忘讓美台「外交」能暗度陳倉；條件成熟時就明火持杖，並根據形勢發展，為「美台復交」「創造條件」。

這不，機會來了，特朗普政府發動對華的「國家之戰」中，加速了對台外交化暗為明，並一逞再逞其軍事武力，顯示要保證台灣安全，把中美台之關係拉回當年冷戰格局之爭也。