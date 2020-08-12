過去常說打狗看主人，香港的洋奴漢奸之所以如此囂張，就是因為自恃有洋主人撐腰，港府和中央不敢動他們。然而今時不同往日，隨着《港區國安法》落實，中央擺出強硬姿態，不僅要摸老虎屁股，更要痛打洋走狗，洋人又能怎樣？其奈我何？漢奸黎之流一網成擒，可以說是遲來的公義，也可以說是天網恢恢疏而不漏。

在此之前漢奸黎已有五宗案件七項控罪在身，包括涉嫌刑事恐嚇、組織及參與未經批准的集結、煽惑他人參與未經批准的集結等，都是一些不痛不癢的控罪。這次就不同，單是涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，就足以讓他吃不了兜着走。《港區國安法》量刑分三級，按嚴重程度判刑，最高刑罰是終身監禁。漢奸黎到底屬哪一級，他自己心裏有數，絕對不只是洗廁所這麼簡單。反對派不是聲稱「刑事案底令人生更精彩」嗎？看來他們精彩的時候已到。

搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。這是所有牛鬼蛇神的下場，漢奸黎自然也不例外。他們不僅高估自己的能力，也高估美英的干預，更低估中央的決心，因此囂張狂妄，肆意挑戰國安底線，甚至公然叫囂「為美國而戰」，擺明車馬做漢奸，與國家民族為敵，與十四億中國人為敵。殊不知善惡到頭終有報，中央不出手則已，一出手就是雷霆萬鈞，漢奸黎挾洋自重，有如螳臂當車。

反對派哀鳴，美國剛剛宣布制裁中港官員，香港警方便引用國安法拘捕漢奸黎等人，可能是中方的報復行動。其實，出來行遲早要還，漢奸黎禍港多年，劣迹斑斑，過去由於有人庇護，黑金案及佔中案均被放生，現在該是還債的時候了。即使是中方的報復，那又如何？美方繼續制裁，中方便繼續報復，誰怕誰？記者協會對警方的拘捕行動表示「震驚」，真可謂大驚小怪，他們更震驚的日子還在後頭。