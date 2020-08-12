官媒認證、叛國禍港四人幫之首、壹傳媒黎智英，與他的兩名兒子，以及該集團四名高層分別因為涉嫌違反《港區國安法》或串謀欺詐等罪名，前日遭警方國安處拘捕。大批警員持法庭手令搜查位於將軍澳的壹傳媒大樓，消息傳出，有市民開香檳慶祝，可見黎智英與其集團是如何神憎鬼厭，昨日他被帶往九龍新界多處協助調查，全港市民直擊，「有咁耐風流，有咁耐折墮」。

壹傳媒誨淫誨盜，新聞造假，為禍香港三十年，是有史以來第一間被警方搜查的傳媒機構 ，反對派與黃絲大肆渲染，想營造這是一種英雄義士的行為，又是一貫的洗腦文宣，竟然有人傻得以為這涉及新聞自由。批評政府的傳媒機構多的是，如實報道不會有事，賣國反政府才是大逆不道，漢奸所為。

稍為清醒及客觀的人，都知道黃絲最擅長自欺欺人。作為傳媒擁有社會上珍貴的第四權，實在是無上光榮及值得驕傲的事，現在竟然淪落到像大賊被抄家，情何以堪？傳媒機構的老闆被扣上手銬，在自己下屬面前洋相盡出，這是何等的恥辱？一人做事應該一人當，但是明知自己的老闆是這樣一個卑鄙無恥的漢奸，自己報章的新聞立場偏頗，歪曲事實，鼓吹破壞，依然在他手下辦事，賺取打賞，助紂為虐，為虎作倀，幫助漢奸反中亂港，還會認為對得起自己初心，覺得這是有意義服務社會的行業嗎？

黎智英被捕並不出奇，奇就奇在拉得太遲了，有很多理由可以早早拘捕他，不需等到有港區國安法才出手。在六年前佔中爆發後，作為搞手兼幕後金主，黎智英應該當時便成為階下囚。可是律政司讓他逍遙法外，繼續在自己報章煽動仇恨，鼓吹青年人反政府，最終導致反修例示威爆發。有因必有果，政府放生黎智英，今時今日必須出手收拾這個爛攤子。