中央政府為香港訂立《港區國安法》，為何令美國政府反應如此激烈，不但高調反對，還糾合指揮五眼聯盟加上其他歐盟成員紛紛表態？尤其令人不解的是，這些高調反對的國家都有自己的國安法，對同類罪行絕對嚴懲，卻容不下香港訂立同類法律，他們如何向自己的國民和全世界解釋這種雙重標準？

我認為五眼聯盟的其他小國只是跟着美國的指揮棒吶喊，因港區國安法影響最直接的是美國，故此才特別高調反應，用到制裁十一位官員這麼重手的招數。

自從上世紀五十年代開始，美國一直利用香港作中國大陸和東南亞情報運作指揮中心，此所以美國駐港澳總領事館編制龐大，雖自認只得百多二百人，但有消息來源指他們編制起碼過千，甚至達二、三千人，斯諾登爆料，美國的地區情報總部就設在總領事館內。英治時代他們當然自由運作，不受干擾，可能還得到英國情報部門協助。香港回歸後，他們就算作調整也不可能一下子收斂。現今因要面對港區國安法，作業上可能遇到更多掣肘，要作更大規模變動改組。

根據傳媒近幾年報道的零散資料，甚多與美國政府關係密切的非政府組織（NGO）一向在香港極為活躍，例如基本上是美國政府撥款運作，被稱為中央情報局白手套的美國國家民主基金會（NED）， 擺明直接或間接定期撥款給本港一些所謂民間組織，這些組織是香港回歸以來不少反政府群眾運動，如佔中和反修例運動的主要推動力量。另外，NED或其關係機構，被中國政府點名驅逐的美國國際事務民主研究所（NDI）也直接或間接撥款，資助一些與本港大學合作的項目，如進行各種民調帶動民意，又如在中文大學成立港美中心，推動香港的大學通識教育課程，及為香港、東南亞及內地的爭取權益運動和街頭運動提供培訓。

細心檢視，不難發覺正是在北京討論訂立港區國安法前後，不少這些在香港從事活動及撥款的機構都出現變動，如上面提到的港美中心，立刻與中文大學割席，好像已停止運作；又如本欄幾個月前提過的USAGM（美國國際媒體署）換了總裁後，削減了屬下OTF（開放科技基金）的撥款，令OTF專門為香港反修例運動設立，供黑暴互通消息的幾個網站缺乏支援。這些所謂非政府組織陸續停止活動，甚至撤離香港，是否因避免在港區國安法下受懲處？日後就算改頭換面，捲土重來，也要另費周章。港區國安法所以引起美國為首的西方國家齊聲反對，是否正好顯示了他們慣常的作業模式現今不能再用，老羞成怒，所以特別拿香港特區出氣？