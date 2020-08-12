曾揚言「不怕坐監、最怕洗廁所」的黎智英，終於可以放下心頭大石，專心坐監了。警方日前高調派出二百警力搜查壹傳媒大樓，全日共拘捕十人，包括黎智英及其兩名兒子，以及壹傳媒高層等。警方披露，有團夥涉在國安法生效後仍積極要求外國組織制裁香港，包括傳媒高層利用外國戶口支持有關團夥運作；又指有人疑以低價騙取使用廠房被捕，涉與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房違反地契經營「公司秘書」服務有關，罪行可謂罄竹難書。

「出得嚟行，預咗要還」，看黎智英孖葉上路，正正是這句話的最傳神演繹。回歸廿三年，搞風搞雨廿三年，早前還口硬死撐不會離港，不介意和不關心會否坐監，如今得償所願，應當死而無憾。外界認為漢奸黎不坐番十碌八碌不足以平民憤，大家不妨放長雙眼，看賣國賊的終極下場。

事實上，警方今次高調執法，可謂嚇煞反對派陣營，皆因美國剛宣布制裁十一名中港官員，反對派剛開香檳慶祝，卻萬沒想過當局竟會於此時出手，擺明無懼制裁。一班政客和走狗懾於國安法不敢造次，惟有轉移視線，模糊為打壓第四權、製造白色恐怖、要新聞界噤聲，卻絕口不提黎智英等人涉勾結外國勢力，甚至出錢出力分裂國家。

新聞自由固然是香港極寶貴的核心價值，但壹傳媒不是法外之地，不是打出第四權的名義就能為所欲為，遑論進行違反國家安全的勾當。反對派政客和香港記協等走狗，眼看金主落難，吠多兩聲以示忠貞不足為奇，但千萬別當所有市民都是白癡，以為一句「打壓新聞自由」就能誤導全世界。

壹傳媒生安白造、橫行霸道的年代早應終結，只是有些人死到臨頭依然堅持誤判形勢，以為有外部勢力撐腰等於有免死金牌，渾然不知今夕是何年，現在不過自作孽。下一個有得震冇得瞓的，顯然是黃之鋒了。