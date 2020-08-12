熟悉本欄的讀者都知道，我一向將伊斯蘭國（IS）、香港泛民主派，以及黎智英創辦的壹傳媒三者同列，反覆強調他們的抗爭方式肯定走入錯路。

在下雖然不認同泛民和壹傳媒，但平情而論，兩者都不是恐怖組織，之所以將他們與IS同列，只因為三者的戰略方向都是一般愚笨。

世界上願意作戰的人很多，會去打必敗之仗的人卻很少，雖然我天天緊盯時事動態，但舉目全球，也只找到這三個例子，堪稱彌足珍貴，故忍不住一講再講。

筆者提出三者必入絕路，是早在四、五年之前。到了去年，IS已走下坡，美國不再視他們為重要對手，但泛民和壹傳媒反倒行情走俏，在他們極力煽動下，一場反修例風波導致香港群情洶湧，任何人只要打着反對派旗號，都馬上會有大量愚民將你捧上聖壇。但即便如是，我卻從沒懷疑過自己對他們的判斷會出錯，好像見到三隻燈蛾在撲火，你就不必理會中間的過程，結果也只有一個，就是三隻小傢伙都會倒在燭台旁邊死翹翹。

踏入今年，香港泛民和壹傳媒終於走進了死胡同。中央在香港實施《港區國安法》，這是對反對派拋出的金箍圈，毫無疑問，他們的好日子已經到頭了。

IS、香港泛民與壹傳媒之所以失敗，原因不在於他們都是挑戰強者，相反，歷史上以弱勝強的例子不知凡幾，就算鬥獸棋之中，老鼠也一樣可以吃掉大象。他們最不智的地方，是在抗爭過程中，手法乖戾，樹敵太多，所謂「失人心者失天下」，最終必然是要栽觔斗。

譬如泛民與壹傳媒都反對警暴，這事本無不對。但他們不管對方是白警、黑警，卻去煽動市民仇視一切警察，甚至罪及人家的妻兒。那些被無理仇視的人，又豈肯善罷甘休，自然會跟你沒完沒了。