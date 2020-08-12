人無善志，雖勇必傷。呢八粒字正是壹傳媒黎智英嘅寫照。路是自己行出來的，黎智英選擇「為美國而戰」，選擇走在反中亂港最前線，甘願做漢奸，也就只能被釘在歷史的恥辱柱上！做漢奸從來沒有好下場，這是歷史鐵律！

「神仙難過豬鼠年」，堪輿學家指生肖屬鼠嘅黎智英，流年正值犯太歲，注定被官非纏身，甚至連累家人，今朝都到眼前來啦！老朽相信因果，多行不義必自斃，做得衰嘢多，官府唔拉你，仇家都會搵上門，始終係冇好下場。正如國務院港澳辦發言人就案件表示，支持香港警方依法對黎智英等人採取行動，懲處佢哋係法治嘅必然要求，形容黎智英勾結外部勢力危害國家安全，係反中亂港分子代表。

黎智英叛國禍港多年，被內地中央政法委點名為「叛國禍港四人幫之首」，多年來卻一直逍遙法外，即使以千萬元計黑金秘捐泛民都被律政司放生，也許就咁壯大佢個膽，以為再叛國禍港會繼續有「神力」護體，好似義和拳上身，刀槍不入！要不然，明明被捕前，已經面對五宗案件，涉及七項控罪，包括三年前涉刑恐記者、去年涉嫌分別組織和參與三場未經批准嘅集結，以及今年六月於銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結而將被票控等。唔通「案多不愁」？

《港區國安法》實施逾月，醒目嘅紛紛知所收斂，民主阿婆忽然要多抽時間陪家人；「國師」就同政治割席，認為呢兩個字好邋遢；寫開時事評論嘅文人要回歸風花雪月；反而人無善志嘅黎智英又開推特繼續反中亂港，毒果報更鼓吹攬炒，令中央頭痕，深感此患不除，香港不寧！黎智英嘅「勇」，又如德國詩人席勒所說，一個自然混沌嘅人無所畏懼，因佢冇道德意識！一旦佢有，就知所畏懼，不會低估中央出手嘅決心，「煮到嚟就食」，老朽都希望佢食得落，仲要甘之如飴！