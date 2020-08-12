美國政府最近全方位打遏中國，在貿易戰、科技戰、外交戰的牌都出得七七八八後，特朗普還打起了台灣牌，近日一出就三張牌，分別是派出美國衞生及公共服務部部長阿薩爾訪問台灣，聲稱會代表他與蔡英文會面；第二張牌是對台售武；第三張是透過島內台獨勢力去中化活動，從護照、憲法到美台軍事合作，每張牌都衝着激怒及挑釁中國去。

先說美國衞生部長，他既是近年訪台層級最高的美國內閣官員，亦是六年來首名訪台的美國內閣成員，此番打着的旗號是台灣抗疫成功、進行公共衞生交流的幌子，但從這名部長會代表特朗普與蔡英文會面，還會到台灣的外交部、衞福部，及與當地醫護、專家會面，這麼大規模的官方對「官方」的接觸，葫蘆裏賣台獨藥、賣美國撐腰藥，已經不需多講。

在中美關係中，台灣是一道難解的題，從特朗普治下的美國議會先後通過幾條台灣乜乜法之後，美國就有一班反華議員一直在推動美台關係「桌面化」，推動官員互訪、彼此有「官式」接觸是第一步，此後要邁向的最好是美軍駐台，把美國一直藏着掖着的目的大白天下。

這次美衞生部長訪台，充當第一打手的還是國務卿蓬佩奧，他批評北京阻撓台灣參與世界衞生大會，又大談台灣防疫的成功。好笑的是，台灣到底是真成功、還是確診案例少，不具醫學參考性，醫學界的人最為清楚，可是蓬佩奧要「抬轎」，中國若認真，便上了大當！

美國官員訪台，內地至今沒像過去一般大肆反彈，只由國台辦官員開腔，政圈有指，內地官場向有慣例，在八月舉行北戴河會議，美國官員不早不遲，恰選在八月訪問台灣，顯然有將中國一軍的企圖，內地怎樣還擊，實在需要更高層的博弈智慧。台灣問題事關重大，既不能助長台獨的氣燄，又不能讓美國以為台灣牌最有效，為未來兩岸的問題留下長手尾。