於上周，我已撰文希望全港齊心抗疫，不要再挑起無謂的矛盾，阻礙香港撲滅新冠肺炎疫情的工作。然而，說時遲那時快，居然有反對派人士前往實驗室設施，或內地援港團隊所下榻的酒店示威，做法實在令人側目。若然給其他省市的群眾知悉此等鬧劇，相信也只能「一笑置之」、「嗤之以鼻」。

半年多以來，內地經驗告訴全球各地，利用大規模檢測及隔離策略，是現今最有效的抗疫方案。每當內地某個城市出現疫情，即會在鄰近小區進行大規模檢測，以冀找出所有無病徵的潛在患者，阻隔任何社區爆發的機會。外國多個地區均爭相倣效相關做法，但無奈受制於檢測能力及行政部門的執行力度。

內地及香港的專家均指出，全民檢測有助打破香港多月來的困局，有望將疫情徹底遏制。前陣子，當第三波疫情爆發之初，香港曾經出現過恐慌性的負面情緒。有傳媒指出，香港社交媒體關注「檢測能力不足」的話題於七月底達到頂峰，反映市民一度擔心當局的檢測情況。不過，當中央政府落實援港措施時，該數字就掉頭迅速下降，充分顯示市民對援港團隊的觀感正面。

有市民亦曾擔心，由內地人員協助檢測程序，有機會將個人生物資料外洩，甚至會出現所謂「送中」的情況，但此等論調其實是危言聳聽。當局已承諾及多次重申，所有生物性的樣本運抵實驗室，只會標示條碼作為標識，檢測人員根本無從得知相關人士的身份。於檢測過後，只有陽性樣本會交予衞生署進行跟進，其餘則會直接進行銷毀。

我們實在需要知道，不能視中央的救援是理所當然，又或是必然的恩賜。內地的城市不時仍有小規模的爆發，檢測人員需奔赴不同省市之間，論急切的程度亦不會比香港為低。加之，內地亦受到水災的困擾，在如此艱難時刻仍派出人員協助香港，我們實在應該有感恩之心。

相反，反對派居然有人士，當中不乏區議會成員，要求內地人員接受隔離檢疫，甚至指香港有能力處理疫症。他們舉起標語，前往人家下榻的酒店起哄，又在改裝為「火眼」的西環中山紀念公園體育館外，表示政府不應在零諮詢下，就決定徵用體育館設施，無理斥責為「黑箱作業」。遺憾的是，他們有否想到香港疫情之危急，而民意又是否希望其作出反對呢？

最可笑的是，部分區議員在體育館外，聲言就地舉行「中西區區議會第五次特別會議」，究竟我們的區議會何時降格成此種情況？要知道，區議員是民意代表，但區議會只是政制架構下的地區諮詢組織，不表示其成員的權力能夠無遠弗屆。在當局沒有提供秘書處支援時，又如何舉行「合適」甚或「合法」的會議呢？種種行為，只會讓市民對現屆的區議員感到失望，也可能令渴求穩定和平安的市民，更為惶恐不安。

市民所期望的議員，應是能夠做實事，將民意反映至政府，而非只把博眼球的舉措示於人前，最終破壞社會氛圍，又揚長而去之輩。