正論：趁勢出貨趕上路　百足之蟲死不僵

百足之蟲死而不僵。「叛國禍港四人幫之首」、壹傳媒黎智英涉干犯《港區國安法》遭警方拘捕四十小時後，昨日凌晨獲准保釋，其名下公司隨即劈價放售大埔一工廈全層單位，賤賣也在所不惜；另一方面，壹傳媒股價連日出現異乎尋常的大幅波動，有人藉炒賣泵水及套現彰彰明甚。種種事實證明，面對國家級法網，有人仍明目張膽趁最後影響力出貨，密謀走路甚至暴亂再起，上演最後的瘋狂。

香港是國際金融中心，資金自由流動，不僅吸引國際大鱷渾水摸魚，更是外部勢力興風作浪的理想之地。眾所周知，壹傳媒截至今年三月底全年虧損逾四點一五億港元，過去五年累蝕逾十九億港元，過去十年更累計虧損超過廿七億港元。黎智英為了救亡，不僅「摺書」裁員不斷，而且幾乎將台灣所有資產變賣。

一間毫無前景、吊鹽水度日、近乎仙股的上市公司，竟在公司創辦人及多名高層被捕當日開始，股價接連出現異動，當日成交額甚至超過四十二點六億港元，股價波幅以倍數計，令人咋舌；昨日炒賣仍然持續，開市報一點四港元後，隨即炒上全日高位一點七五港元，午後倒跌，一度低見零點五一港元，較全日高位急瀉七成，收報零點六五港元。股價猶如坐過山車，翻手為雲，覆手為雨，成交額高達十七點六億港元。

如果說，這是散戶一窩蜂入市以示反中央，顯然不足以解釋一切。正如股評人所說，無論殼價、公司業績、前景，完全解釋不到該公司股價大升的原因，背後一定有目的。壹傳媒的最大股東是誰，托高股價在市場沽貨誰人獲益最大，想也想得到；甚至乎，若有外部勢力趁此機會洗錢，變相為其代理人泵水，也非不可能的事。

須知道，黎智英私人和相關公司的戶口遭警方凍結半億港元資產後，連五十萬港元的現金保釋也籌不到，須加人事擔保，有人若透過股票市場上下其手，大撈一筆套現紓困，絕對不足為奇。值得注意的是，消息指證監會及港交所直到昨日才向證券界索取有關交易紀錄，簡直姍姍來遲，至今沒有叫其停牌的意思更是耐人尋味。

更蹊蹺的是，前日《蘋果日報》不斷加印，由七萬份加至五十五萬份，營造出有市民排隊購買支持的假象，事實卻是多區均見大疊《蘋果日報》無人購買卻任人取閱，美其名曰由有心人購入再免費送贈市民，然而所謂的有心人是誰，諱莫如深。其背後金主會否借機送錢打救和營造反中聲勢，還用問嗎？

與此同時，黎智英牽頭持有的大埔太平工業中心全層超過四萬方呎單位，近日委託代理暗盤放售，最新叫價劈逾兩成至一點二九億港元，反映其去貨套現心切。黎智英作為「為美國而戰」的反中亂港總指揮，現在身陷國安法的天羅地網，吸水之餘復賤賣家當，當然不是無的放矢。外界猜測，有人就算無法即時走路着草，也要為安頓家人鋪路，甚至乘勢策劃黑暴作最後反擊，有關物業最終由何方神聖接貨，必可反映更多不為人知的細節。

當然，在中美角力愈演愈烈的今天，拘捕黎智英等人不會只是單純的中國和香港內政，尤其是美國剛宣布制裁十一名中港官員，本港警方即有所行動，擺明是一種報復，以示北京不將美國制裁放在眼內。美國國務卿蓬佩奧揚言對黎智英被捕「深感不安」，副總統彭斯更聲稱這是「嚴重冒犯和侮辱全球熱愛自由的人」，足見黎智英作為外部勢力在港最大代理人，其地位舉足輕重，一旦黎智英就此被「打掉」，必然破壞外部勢力的反華部署，他們絕對不會善罷甘休。

有道是，政治是妥協的藝術。特別是美國對中國的擠壓是全方位的，由封殺通訊巨擘到互關領事館再到肢解新興應用程式；由貿易戰到科技戰、金融戰甚至有朝一日爆發熱戰，兩國為保各自利益，對抗必然不會停止。儘管中國近期強硬起來，但國力始終跟美國有差距，加上疫情水災迭起，內憂外患之下，不能不說是疲於奔命。國家外交部高官近日放軟態度，表示準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁，願意隨時重啟各層級各領域對話，任何問題都可以談。倘將香港問題也放在「甚麼都可以談」的戰略框架內，黎智英會否成為談判和交易條件，甚至成為跟美國交換「人質」的籌碼，誰也不敢斷言不可能。

明乎此，黎智英被捕和賣產吸水一事，背後原委肯定遠超表面所見，既有中美博弈，又有香港內部的無間道借機作亂。更須指出，司法向來偏幫反中亂港集團，律政司放生黎智英更非鮮見，即使涉及國安法的案件由專門法庭及人員處理，但司法這一關變數仍多，最終結果如何，仍要拭目以待。

說到底，「反中亂港招財進福，愛國愛港一仆一碌」，這條回歸至今顛撲不破的鐵律能否打破，香港人心能否真正回歸，端視乎黎智英一案是否有法必依、執法必嚴、嚴懲不貸。中方若為了換取某些政治利益而忽然對大漢奸網開一面，必然傷透十四億中國人的心；反中亂港總指揮若然走得甩，叫愛國愛港者情何以堪？以後還會有人信北京嗎？還會有人愛國嗎？