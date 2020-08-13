產評：大國角力何處躲　港人須以變應變

隨着中美之爭白熱化，作為內地取得外匯和推動人民幣國際化的重要戰略門戶，香港正受到美國重點狙擊！資金從來最忌動盪，此刻不少富戶都在謀劃走資或移民等撤離路線，足見這是一場不折不扣的信心危機。奉勸香港財金官員且別低估相關影響，必須從速做好準備應對金融不穩，全力保住經濟命脈，無論是港企抑或港人，也得認清國際形勢和自身處境，明白求存就得以變應變！

環顧香港經濟，旅遊與零售業備受社會動盪和疫情衝擊而奄奄一息；進出口貿易本來就備受中美互徵關稅重擊，如今加上美國撤銷香港特殊地位待遇，近日更宣布所有出口美國的香港貨皆須標示為「中國製造」，意味稅率與內地貨看齊，致使不少出口企業都對美國市場打定輸數，未能拓展其他市場的就只有等待關門大吉，港商多年建立的「香港製造」無形價值損失更難以計量。

兩大支柱被廢武功，尚餘的兩大命脈地產與金融正搖搖欲墜！受到經濟持續不景氣及政府過時的樓市「辣招」扭曲運作，香港樓市外強中乾，風險正不斷累積；金融業則更明顯，表面上美國制裁中港官員是政治把戲，實際上是對中國金融圍堵的開始，接下來必有第二輪名單，恐包括金融機構。為了避免捲入漩渦，包括中資在內的香港金融機構正設法自保，免影響在美業務或取用美元交易。如是者，富戶生怕放在香港的資產不再安全，人未動錢先行，惟試問何處能安？如果有，人亦走矣！

企業、人才、資金是一地興衰關鍵，而這些元素卻欲離港而去，挑戰之大可想而知。在內，香港雖是富裕地區，人均生產總值和資產價格位居世界前列，可回歸以來歷屆港府得過且過，發展長期失衡導致財富分配不公，貧富懸殊冠絕全球發達經濟體，致使港人生不起、住不起、病不起也死不起，衣食住行、生老病死樣樣都是難題。如今香港有難，富戶隨時挾財而去，剩下的基層得困獸鬥，苦日子情何以堪！在外，觀乎目前香港處境甚為被動，身處國與國之間的鬥爭，並沒有話語權。這個現實雖殘酷，但也得認清。

那麼，刻下應如何解決逾七百萬人口的長期生計？港人與其坐困愁城想當年，倒不如決心弄清當前的國際大變局和自身的內外處境，充分發揮「獅子山下」奮鬥精神，變陣求存，為經濟尋求其他出路。只要中國市場保持開放，香港總能發揮獨特角色，尤其要的起心肝發展創科領域，在逆境下打造中外夾縫中的獨有品牌！