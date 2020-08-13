世界視線：拜登敲定副手　女副總統在望

美國民主黨總統參選人拜登昨日公布副手人選，熱門之一的加州黑人女參議員賀錦麗獲提名，勢將成為美國歷史上首位代表主要政黨參與大選的黑人女性，以及有南亞裔血統人士，有論者甚至認為，倘拜登在總統任內過身或無法履職，賀錦麗隨時接棒成為美國立國二百多年來首位女總統。

外界流傳的拜登副手名單中，除了賀錦麗，尚有奧馬巴時代擔任國家安全顧問的蘇珊‧賴斯同樣是黑人女性，如論私人交誼，拜登跟賴斯在前朝政府多有互動，更有默契。問題是，賴斯一旦成為拜登副手，特朗普團隊幾乎肯定將重提一二年美國駐利比亞班加西領事館遇襲事件，當作重磅政治炸彈。

反觀賀錦麗長期在加州擔任檢察官的經歷，正好吸引那些支持特朗普「法律與秩序」論述的中間選民，共和黨要攻擊拜登，說他想「解散警隊」、「縱容犯罪」也不會那麼容易。有人擔心民主黨的左翼光譜可能對賀錦麗不夠滿意，但觀乎拜登提名賀錦麗的消息一出，民主黨內「進步派」代表人物桑德斯和沃倫，先後表示祝賀，可見擱置意識形態分歧，先把特朗普從白宮趕出去，已成民主黨的共識。

事實上，拜登選擇賀錦麗當副手，讓人想起當年奧巴馬選擇拜登做競選搭檔的一幕。賀錦麗參加今屆民主黨初選，在一場電視辯論上，狠批拜登在上世紀七十年代擔任參議員期間，跟種族隔離主義者合作，把拜登搞得好不尷尬。無獨有偶，拜登當年跟奧巴馬競逐黨內提名，也曾形容對方是「首位口齒伶俐、聰明正直、相貌堂堂的主流非裔美國人」，隱然有種族歧視之嫌。之後的發展世人皆知，拜登當了八年奧巴馬的副總統──當然，不管是「奧拜配」還是現在的「拜賀配」，最終還得計算候選人之間的互補性。

不管怎麼說，政治沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，政治人物展現胸襟是吸納選票的一種包裝術。特別是拜登提名少數族裔女性任副手，大有買一送一之意，選民不僅是支持拜登進白宮，更是參與締造首位女副總統的歷史，投票意欲自然更高。